به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم صفورایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌زمان با هشتم آبان‌ماه، سالروز شهادت شهید دانش‌آموز محمدحسین فهمیده، فرماندهی انتظامی و عقیدتی سیاسی انتظامی خراسان جنوبی همایش «جان‌فدایان ۱۳ ساله» را در مدارس متوسطه دوره اول سراسر استان برگزار می‌کنند.

وی افزود: در قالب این برنامه، کارکنان انتظامی در مدارس شهرستان‌های استان حضور یافته و در کنار دانش‌آموزان بسیجی، برنامه‌های متنوع تربیتی و آموزشی، مسابقات ورزشی و آموزش تیراندازی را اجرا می‌کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی، تبیین ارزش‌ها و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری شهید فهمیده به نسل نوجوان را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

صفورایی با اشاره به تأثیرگذاری الگوهای ایثار و مقاومت در میان ملت‌ها گفت: شهید فهمیده به الگویی برای بسیاری از افراد در جهان تبدیل شده است و امیدواریم با ترویج این فرهنگ، جوانان و نوجوانان ما نیز در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و میهن اسلامی، جان‌فدایان واقعی باشند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر دشمنان از کشور اسلامی ایران ناامید شده و شرارت‌های آنان پایان یابد.