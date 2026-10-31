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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

برگزاری همایش «جان‌فدایان ۱۳ ساله» در مدارس خراسان جنوبی

برگزاری همایش «جان‌فدایان ۱۳ ساله» در مدارس خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از برگزاری همایش «جان‌فدایان ۱۳ ساله» در مدارس متوسطه اول استان به مناسبت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم صفورایی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌زمان با هشتم آبان‌ماه، سالروز شهادت شهید دانش‌آموز محمدحسین فهمیده، فرماندهی انتظامی و عقیدتی سیاسی انتظامی خراسان جنوبی همایش «جان‌فدایان ۱۳ ساله» را در مدارس متوسطه دوره اول سراسر استان برگزار می‌کنند.

وی افزود: در قالب این برنامه، کارکنان انتظامی در مدارس شهرستان‌های استان حضور یافته و در کنار دانش‌آموزان بسیجی، برنامه‌های متنوع تربیتی و آموزشی، مسابقات ورزشی و آموزش تیراندازی را اجرا می‌کنند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی، تبیین ارزش‌ها و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری شهید فهمیده به نسل نوجوان را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

صفورایی با اشاره به تأثیرگذاری الگوهای ایثار و مقاومت در میان ملت‌ها گفت: شهید فهمیده به الگویی برای بسیاری از افراد در جهان تبدیل شده است و امیدواریم با ترویج این فرهنگ، جوانان و نوجوانان ما نیز در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و میهن اسلامی، جان‌فدایان واقعی باشند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر دشمنان از کشور اسلامی ایران ناامید شده و شرارت‌های آنان پایان یابد.

کد مطلب 6995049

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