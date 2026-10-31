ابوالقاسم سعیدی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه اعمال افزایش قیمت بلیت قطار و علت اطلاع‌رسانی‌نشدن این افزایش پیش از عرضه بلیت‌های مسافری آبان‌ماه، گفت: علت اعلام‌نشدن این موضوع پیش از عرضه بلیت‌ها، ضرورت طی‌شدن فرآیند قانونی بود؛ چراکه این موضوع حدود یک ماه قبل به تصویب رسیده بود.

وی افزود: در واقع، تلاش ما این بود که به‌جای اعمال کامل درصد افزایش قیمت مصوب، تخفیفی برای مسافران در نظر گرفته شود. به همین منظور، شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی جلساتی برگزار کردند و درباره نحوه اعمال افزایش قیمت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تلاش کردیم افزایش قیمت بلیت قطار با تخفیف اعمال شود

سعیدی با بیان اینکه تلاش کردیم میان نیازهای شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و شرایط اقتصادی جامعه تعادل برقرار کنیم، اظهار کرد: بر همین اساس، تصمیم گرفتیم تنها بخشی از افزایش قیمت مصوب را اعمال کنیم.

وی یادآور شد: موضوع تخفیف و اعمال بخشی از افزایش قیمت در جریان تصمیم‌گیری‌ها دنبال شد و تلاش کردیم این اقدام به‌گونه‌ای انجام شود که فشار کمتری به جامعه وارد شود؛ هرچند ممکن است در فرآیند اطلاع‌رسانی، بخشی از جزئیات این موضوع به‌درستی منعکس نشده باشد.

قیمت‌گذاری واگن‌های چهار و پنج‌ستاره در قطار ترکیبی شیراز - مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران امروز از راه‌اندازی نخستین قطار ترکیبی چهار و پنج‌ستاره در مسیر ریلی شیراز به مشهد خبر داد و اعلام کرد که این قطار با هدف تنوع‌بخشی به خدمات ریلی و پاسخ‌گویی به سلایق و توان مالی متفاوت اقشار مختلف مسافران راه‌اندازی شده است.

در همین راستا، سعیدی درباره نحوه قیمت‌گذاری بلیت قطار ترکیبی شیراز - مشهد نیز به خبرنگار مهر گفت: این قطار از مجموعه‌ای از واگن‌های پنج‌ستاره و چهارستاره تشکیل شده است و قیمت بلیت هر واگن بر اساس نرخ مصوب شرکت مربوطه و درجه کیفی آن تعیین می‌شود.

وی افزود: واگن‌های چهارستاره با همان نرخ‌هایی عرضه می‌شوند که پیش از این در شرکت مربوطه اعمال می‌شد. برای مثال، اگر نرخ بلیت واگن چهارستاره در مسیر شیراز - مشهد مشخص شده باشد، در قطار ترکیبی نیز همان نرخ محاسبه خواهد شد.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در پایان خاطرنشان کرد: واگن‌های پنج‌ستاره نیز بر اساس نرخ تعیین‌شده برای این نوع واگن‌ها عرضه می‌شوند و ترکیب واگن‌های چهار و پنج‌ستاره در یک قطار، تأثیری بر قیمت بلیت هر یک از این واگن‌ها ندارد.

قیمت بلیت قطار پنج‌ستاره ۷ میلیون تومان؛ فروش با تخفیف ۱۴ درصدی

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر از سامانه‌های فروش بلیت قطار، نرخ بلیت قطار پنج‌ستاره در مسیر شیراز به مشهد ۷ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شده است که با اعمال تخفیف ۱۴ درصدی، به قیمت ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین بلیت قطار چهارستاره در همین مسیر با نرخ ۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان عرضه شده است که پس از اعمال تخفیف ۱۴ درصدی، با قیمت ۳ میلیون و ۵۱۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.