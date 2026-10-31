زلنسکی برای گفتگو با اردوغان وارد استانبول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد به همراه هیئت همراه خود وارد ترکیه شده و قرار است دیدارهای مهمی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور داشته باشد.

زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به همراه تیم خود وارد استانبول شدیم. دیدارهای مهمی با رئیس‌جمهور ترکیه خواهیم داشت.

وی با اشاره به تلاش برای تقویت امنیت اوکراین و تحکیم همکاری‌های دوجانبه با ترکیه، گفت دو کشور در حال بررسی فرصت‌های مشخص دیپلماتیک هستند. زلنسکی همچنین بر اهمیت موضوع کشتیرانی در دریای سیاه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین افزود که دیدار با بارتولومئوس، اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس قسطنطنیه نیز در برنامه سفرش قرار دارد و از همه کسانی که از اوکراین حمایت می‌کنند، قدردانی کرد.

برهان‌الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه پیش‌تر اعلام کرده بود که در دیدار اردوغان و زلنسکی، راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه، جنگ روسیه و اوکراین و وضعیت امنیتی دریای سیاه در کنار تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی خواهد شد.