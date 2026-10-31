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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

یزد میزبان پانزدهمین کنگره ملی شعر فاطمی «یاس مهربان» می‌شود

یزد میزبان پانزدهمین کنگره ملی شعر فاطمی «یاس مهربان» می‌شود

یزد- دبیر اجرایی کنگره ملی شعر فاطمی «یاس مهربان» گفت: پانزدهمین کنگره ملی شعر فاطمی «یاس مهربان» با حضور شاعران آیینی کشور، ۱۴ و ۱۵ آبان در یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنگره ملی شعر فاطمی «یاس مهربان»، علیرضا احرامیان‌پور اظهار کرد: سلسله همایش‌های شعر فاطمی «یاس مهربان» امسال پانزدهمین دوره خود را با رویکردی تازه و در قالب کنگره ملی برگزار می‌کند.

وی افزود: این دوره با مشارکت هیئت امنای حسینیه بیت‌العباس و با تکیه بر ظرفیت مجموعه‌های مردمی و هیئتی برگزار می‌شود تا فصل جدیدی در فعالیت این گردهمایی ادبی و آیینی رقم بخورد.

دبیر اجرایی کنگره ملی شعر فاطمی «یاس مهربان» با اشاره به زمان برگزاری این رویداد تصریح کرد: روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان، هم‌زمان با ایام فاطمیه، یزد میزبان جمعی از چهره‌های برجسته شعر آیینی کشور و برگزیدگان فراخوان این کنگره خواهد بود.

احرامیان‌پور با تأکید بر جایگاه یزد در شعر فاطمی ادامه داد: تلاش می‌کنیم جایگاه این شهر را به‌عنوان پایتخت شعر فاطمی کشور حفظ و تقویت کنیم و در همین راستا، برنامه‌های متنوعی برای این دوره در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزشی کنگره گفت: علاوه بر شعرخوانی شاعران، نشست‌های معرفتی و آموزشی با هدف پرورش شاعران آیینی، به‌ویژه نسل جوان، برگزار می‌شود و دو کارگاه تخصصی ادبیات آیینی نیز از دیگر برنامه‌های این دوره است.

دبیر اجرایی کنگره ملی شعر فاطمی «یاس مهربان» با بیان اینکه مهلت فراخوان کنگره به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: امسال شاعرانی از استان‌های مختلف کشور در این رویداد حضور خواهند داشت و شاعران جوان در کنار پیشکسوتان شعر و ادب آیینی به شعرخوانی می‌پردازند.

احرامیان‌پور از عموم شاعران استان و علاقه‌مندان خاندان عصمت و طهارت دعوت کرد پنجشنبه ۱۴ آبان، پس از نماز مغرب، برای حضور در آیین شعرخوانی و شنیدن آثار برگزیدگان در حسینیه بیت‌العباس یزد واقع در بلوار شهید عاصی‌زاده حضور پیدا کنند.

کد مطلب 6995590

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    نظرات

    • زهرا IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      چه جالب وخوب

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