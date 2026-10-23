فارس و میزبانی از رویدادهای فرهنگی و هنری ایام فاطمیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رنجبر با اشاره به ضرورت پیوند هنر و باورهای دینی گفت: فعالیت‌های فرهنگی ایام فاطمیه نباید صرفاً به تشریفات سنتی و مراسم سوگواری محدود شود، بلکه هنر می‌تواند به‌عنوان رسانه‌ای معنوی، ارزش‌های انسانی و اسلامی را به مخاطبان منتقل کند.

وی افزود: هنرهایی همچون تئاتر، موسیقی سوگ، هنرهای تجسمی و ادبیات مذهبی ظرفیت آن را دارند که میان احساس مخاطب و مفاهیم عمیق اعتقادی ارتباط برقرار کنند و با فاصله گرفتن از قالب‌های تکراری، پیام‌های اخلاقی و تربیتی فرهنگ فاطمی را با زبانی متناسب با نسل امروز بازتاب دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تأکید بر نقش مدیریت فرهنگی در ارتقای کیفیت برنامه‌های این ایام گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری، علاوه بر صیانت از هویت فرهنگی، می‌تواند سوگواری را به تجربه‌ای عمیق‌تر و ماندگارتر برای نسل‌های جدید تبدیل کند.

اجرای نمایش‌های فاطمی و برپایی رویدادهای هنری در شیراز

رنجبر در تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در استان به اجرای نمایش «تا ابد با تو» به کارگردانی مهدی نعمت‌الهی اشاره کرد که به روایت زندگی، مظلومیت و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازد.

به گفته وی، نمایش «بهشتیان» به کارگردانی آرمان بیژنی‌نسب، معرفی کتاب، برپایی نمایشگاه‌های نقاشی و عکس، بداهه‌نویسی هنرمندان خوشنویس و برنامه‌های سوگواری نیز از دیگر فعالیت‌های فرهنگی و هنری ایام فاطمیه است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس با بیان اینکه برنامه‌های دیگری نیز در دست تدوین و برنامه‌ریزی قرار دارد، افزود: جزئیات این رویدادها در اطلاع‌رسانی‌های بعدی اعلام خواهد شد.

از محافل قرآنی زرین‌دشت تا موکب هنرمندان فسا

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس درباره برنامه‌های شهرستانی ایام فاطمیه گفت: در زرین‌دشت، روضه‌های خانگی، مداحی و محافل قرآنی با همکاری دفتر امام جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فسا نیز با برپایی موکب هنرمندان در میدان آیینی مصلی، برنامه‌هایی همچون نقاشی کودکان، بداهه‌نویسی و خوشنویسی را هم‌زمان با تجمعات ایام فاطمیه اجرا می‌کند. همچنین شب شعر در دهه دوم فاطمیه از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این شهرستان است.

رنجبر با اشاره به برگزاری نمایشگاه «یاس نبوی» در شهرستان اقلید گفت: این نمایشگاه با همکاری اداره اوقاف و آستان مقدس امامزاده جعفر روستای خنجشت برپا می‌شود و بخش‌هایی با موضوع خانه حضرت زهرا (س)، چاه، در و نخلستان را در قالب فضاسازی و ماکت به نمایش می‌گذارد.

ارسنجان میزبان چهارمین سوگواره استانی شعر فاطمی

وی از برگزاری چهارمین سوگواره استانی شعر فاطمی به میزبانی شهرستان ارسنجان در روز شنبه ۲۳ آبان خبر داد و افزود: در شهرستان بوانات نیز برنامه‌هایی شامل قرائت قرآن، روایتگری، مداحی، تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و مراسم عزاداری با همکاری بسیج هنرمندان در حسینیه امام صادق (ع) شهر سوریان برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: برنامه‌های سوگواری دهه فاطمیه در شهرستان کوار با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی در فلکه شهدای این شهر برگزار می‌شود و شهرستان لامرد نیز میزبان سه روز اجرای تعزیه، شب شعر و شروه‌خوانی خواهد بود.

به گفته رنجبر، در آباده نیز شب شعر فاطمی با همکاری کانون خدمت رضوی و برنامه «دردانه نبی» با محوریت خوانش شعر، هم‌زمان با تجمعات مردمی شبانه در میدان ولیعصر برگزار می‌شود.

داراب و لارستان میزبان رویدادهای ویژه شعر و هنر فاطمی

رنجبر در تشریح دیگر برنامه‌های استانی از برگزاری دهمین سوگواری شب شعر فاطمی با حضور شاعران استانی و کشوری در ۱۴ آبان در تالار فرهنگ و هنر داراب خبر داد که با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می‌شود.

وی همچنین به رویداد فرهنگی «بر آستان یاس» در لارستان اشاره کرد و گفت: این برنامه شامل سخنرانی دکتر هدی نحبه الفقهائی، معرفی و رونمایی از کتاب «کشتی پهلوشکسته»، شعرخوانی شاعران، مرثیه‌سرایی مداحان و رونمایی از اثر هنری استاد علی فولادی است که در سرای هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در پایان با اشاره به تداوم برنامه‌ریزی‌ها برای اجرای رویدادهای بیشتر، بر ظرفیت هنر و فعالیت‌های فرهنگی در انتقال مفاهیم و معارف فاطمی به جامعه تأکید کرد.