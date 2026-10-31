به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شمسی‌پور، عصر شنبه در بیست‌وچهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: در این جلسه مشکلات و موانع پیش‌روی چهار واحد تولیدی شامل ۲ طرح در بخش کشاورزی و ۲ واحد در بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای تسهیل فعالیت و رفع مشکلات آن‌ها پیگیری شد.

شمسی‌پور با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، ادامه داد: بررسی مشکلات مالی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، زیرساختی و اداری واحدها و همچنین تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی از محورهای اصلی این نشست بود.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست، بررسی راهکارهای بازگشت یکی از واحدهای صنعتی بزرگ استان به چرخه تولید و رفع موانع پیش‌روی فعالیت مجدد این واحد بود.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: موضوعاتی از جمله استمهال و تقسیط بدهی‌ها، بررسی امکان بخشودگی جرائم بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای در چارچوب مقررات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید نیز در این جلسه مورد پیگیری قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تعطیل‌شده و تملیکی خاطرنشان کرد: همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط برای بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی به چرخه فعالیت و نظارت بر اجرای مصوبات کارگروه از جمله موضوعات مورد توجه در این نشست است.

گفتنی است، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با هدف شناسایی و رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال واحدهای تولیدی در استان فعالیت می‌کند.