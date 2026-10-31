نظامیان اسرائیلی ۴ سوری را در قنیطره ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع محلی اعلام کردند که نظامیان اشغالگر چهار سوری را در ایست بازرسی در حدفاصل میان خان ارنبه و أوفانیا در حومه شمالی قنیطره ربودند.

به گفته منابع سوری این ۴ سوری هنگام بازگشت از برداشت زیتون از سوی نظامیان اسرائیلی ربوده شدند.

اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه روز شنبه اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی طی کمتر از دو سال بیش از هزار حمله علیه این کشور انجام داده که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته شده‌اند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.

چندی قبل الجولانی در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: اسرائیل بی محابا به سوریه تجاوز کرده و قریب به ۵۰۰ حمله هوایی و توپخانه و بیش از ۱۲۰۰ رخنه زمینی انجام داده است. بلندی‌های جولان همچنان قلمرو سوریه باقی خواهد ماند. ما تلاش‌های اسرائیل برای تحمیل سیاست عمل انجام شده را رد می‌کنیم. ما تلاش‌های اسرائیل برای تحمیل سیاست عمل انجام شده در بلندی‌های جولان را رد می‌کنیم.