بیش از هزار حمله رژیم صهیونیستی به سوریه طی کمتر از دو سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اسعد الشیبانی، وزیر خارجه رژیم جولانی روز شنبه اعلام کرد که اسرائیل طی کمتر از دو سال بیش از هزار حمله علیه این کشور انجام داده که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته شده‌اند.

الشیبانی این اظهارات را در نشست امنیت منطقه‌ای در چارچوب گفت‌وگوی منامه ۲۰۲۶ مطرح کرد. وی با اشاره به تداوم حملات اسرائیل گفت: چگونه می‌توان درخواست‌ها برای کنترل مرزها و انحصار سلاح در دست دولت را توجیه کرد، در حالی که سوریه هر روز هدف حمله قرار می‌گیرد؟

وی ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل، خواستار بازگشت به خطوط پیش از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ و اجرای توافقنامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ شد.

وی همچنین تأکید کرد که بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است و قطعنامه ۴۹۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مبنای موضع‌گیری درباره این موضوع به شمار می‌رود.

پس از سقوط حکومت سابق سوریه در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، اسرائیل منطقه حائل سوریه را که بر اساس توافقنامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ ایجاد شده بود، اشغال کرد و مواضع نظامی در داخل و خارج از این منطقه ایجاد کرد؛ اقدامی که سازمان ملل آن را نقض این توافقنامه توصیف کرده است.