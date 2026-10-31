بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار بارندگی ایستگاه‌های هواشناسی لرستان اظهار کرد: در سامانه بارشی اخیر، میزان بارندگی در ایستگاه‌های استان ثبت و اندازه‌گیری شده است.

وی افزود: بر اساس این آمار، پس از کوهدشت با ۱۲.۹ میلی‌متر، رومشکان با ۱۰.۹ میلی‌متر، دورود با ۶.۸ میلی‌متر و الشتر با ۶.۴ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را داشته‌اند.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: میزان بارش در خرم‌آباد ۴.۶، پلدختر ۳.۷، نورآباد ۳، ازنا ۲.۷، بروجرد ۱.۹ و الیگودرز ۱.۸ میلی‌متر گزارش شده است.

مرادپور همچنین میزان بارندگی در سپیددشت را ۳، زَمَله را ۶.۶، شول‌آباد را ۱.۸، معمولان را ۳.۱، سراب‌دوره را ۰.۶، ایمان‌آباد را ۰.۱ و سیلاخور را ۰.۸ میلی‌متر اعلام کرد.

بر اساس گزارش هواشناسی لرستان، میانگین بارندگی ثبت‌شده در استان در این بازه زمانی ۵ میلی‌متر بوده است.