حماسه ذوالفقاری نماد ایستادگی مردم آبادان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا ایمانی شامگاه شنبه در آیین یادبود و گرامیداشت حماسه مردمی ذوالفقاری که در مسجدالرسول آبادان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهید دریاقلی سورانی اظهار کرد: شهید دریاقلی از چهره‌های ماندگار آبادان است که با شناسایی تحرکات دشمن و اطلاع‌ رسانی به‌ موقع، نقش مهمی در آگاه‌سازی مردم و افشای تحرکات نیروهای بعثی ایفا کرد و در این مسیر جان خود را فدا کرد.

وی با اشاره به حماسه شکست حصر آبادان و مقاومت مردم در دشت ذوالفقاری افزود: مردم آبادان در دوران جنگ تحمیلی با وجود بمباران‌ها، محاصره و شرایط دشوار زندگی، با ایستادگی و فداکاری در کنار رزمندگان اسلام از شهر و سرزمین خود دفاع کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست یابد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان با بیان اینکه حماسه ذوالفقاری جلوه‌ای از شجاعت، اتحاد و غیرت مردم این منطقه بود، ادامه داد: آبادان دریاقلی‌های بسیاری دارد که با ایثار و جانفشانی، حماسه‌های بزرگی آفریدند و به وجود این شهدا افتخار می‌کنیم و خود را ادامه‌دهنده راه آنان می‌دانیم.

سرهنگ ایمانی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، این روز را از مناسبت‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: مردم آبادان همواره در مقاطع حساس تاریخ حماسه‌آفرین بوده‌اند و امروز نیز با حضور شبانه در خیابان‌ها از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند.