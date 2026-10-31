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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸

حماسه ذوالفقاری نماد ایستادگی مردم آبادان است

حماسه ذوالفقاری نماد ایستادگی مردم آبادان است

آبادان- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان، حماسه ذوالفقاری آبادان در دوران جنگ تحمیلی را بخشی ماندگار از تاریخ مقاومت ملت ایران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا ایمانی شامگاه شنبه در آیین یادبود و گرامیداشت حماسه مردمی ذوالفقاری که در مسجدالرسول آبادان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهید دریاقلی سورانی اظهار کرد: شهید دریاقلی از چهره‌های ماندگار آبادان است که با شناسایی تحرکات دشمن و اطلاع‌ رسانی به‌ موقع، نقش مهمی در آگاه‌سازی مردم و افشای تحرکات نیروهای بعثی ایفا کرد و در این مسیر جان خود را فدا کرد.

وی با اشاره به حماسه شکست حصر آبادان و مقاومت مردم در دشت ذوالفقاری افزود: مردم آبادان در دوران جنگ تحمیلی با وجود بمباران‌ها، محاصره و شرایط دشوار زندگی، با ایستادگی و فداکاری در کنار رزمندگان اسلام از شهر و سرزمین خود دفاع کردند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست یابد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان با بیان اینکه حماسه ذوالفقاری جلوه‌ای از شجاعت، اتحاد و غیرت مردم این منطقه بود، ادامه داد: آبادان دریاقلی‌های بسیاری دارد که با ایثار و جانفشانی، حماسه‌های بزرگی آفریدند و به وجود این شهدا افتخار می‌کنیم و خود را ادامه‌دهنده راه آنان می‌دانیم.

سرهنگ ایمانی با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، این روز را از مناسبت‌های مهم تاریخ انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: مردم آبادان همواره در مقاطع حساس تاریخ حماسه‌آفرین بوده‌اند و امروز نیز با حضور شبانه در خیابان‌ها از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند.

کد مطلب 6995654

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