صفایی بوشهری: تحقق عملیاتی سند تحول قضایی باید با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری عصر شنبه در دیدار دادستان کل کشور با تأکید بر جایگاه مهم و الهی قوه قضائیه در نظام اسلامی، پیشگیری از وقوع جرم را یکی از ضرورت‌های اساسی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دانست و گفت: پیشگیری از جرم، علاوه بر حفظ سلامت و آرامش جامعه، موجب می‌شود ظرفیت و توان دستگاه قضایی به جای درگیری با حجم بالای پرونده‌ها، صرف رسیدگی مؤثرتر به امور قضایی شود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه قوه قضائیه در نظام اسلامی از جایگاهی ویژه برخوردار است، اظهار کرد: قوه قضائیه هم از منظر الهی و هم از منظر نظام اجتماعی و انسانی، نهادی بسیار مهم و ارزشمند است و رجوع به غیر از دستگاه قضایی صالح در نظام فقهی اسلام، رجوع به طاغوت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به سابقه شکل‌گیری و فعالیت دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران افزود: از ابتدای تأسیس قوه قضائیه با حضور شخصیت‌های برجسته و اندیشمند، تدابیر و برنامه‌های متعددی برای ارتقای این مجموعه اندیشیده شده و امروز نیز خدمات گسترده‌ای در این دستگاه ارائه می‌شود؛ اما حجم بالای پرونده‌های قضایی موجب شده بخش قابل توجهی از ظرفیت این قوه صرف رسیدگی به اختلافات و پرونده‌هایی شود که بعضاً با پیشگیری و مداخله به‌موقع می‌توان از شکل‌گیری آن‌ها جلوگیری کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه در دستگاه قضایی تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم هم در تحقق سلامت اجتماعی و آرامش عمومی مؤثر است و هم مانع از تحمیل حجم سنگین پرونده‌ها به قوه قضائیه می‌شود؛ ازاین‌رو باید از ظرفیت‌های مردمی، مساجد، علما، بزرگان و نهادهای اجتماعی برای حل اختلافات پیش از ورود آن‌ها به فرایند قضایی استفاده کرد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در پیشگیری از جرم خاطرنشان کرد: این مسئولیت نباید صرفاً بر عهده قوه قضائیه باشد، بلکه خانواده‌ها در تربیت فرزندان، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و سایر محیط‌های اجتماعی باید در کنار دستگاه قضایی قرار بگیرند تا زمینه‌های شکل‌گیری جرم از بین برود.

وی با اشاره به آثار برخی اقدامات پیشگیرانه در حوزه معاملات و اسناد مالی گفت: اقداماتی که در زمینه ساماندهی چک انجام شده، نمونه‌ای از ظرفیت‌های پیشگیری از وقوع جرم است و باید چنین برنامه‌هایی با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.

وی گفت: پیشگیری از جرم نیازمند طرح، برنامه و اختصاص هزینه است، اما این هزینه در حقیقت سرمایه‌گذاری برای سلامت و امنیت جامعه محسوب می‌شود.

اجرایی شدن سند تحول قضایی، ضرورتی راهبردی است

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در ادامه، اجرایی شدن سند تحول قوه قضائیه را دومین محور مهم در ارتقای عملکرد دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر اجرای این سند تأکید داشته‌اند و با توجه به آشنایی و شناختی که از روند تدوین و شکل‌گیری آن از دوران مسئولیت شهید آیت‌الله رئیسی دارم، معتقدم تحقق کامل آن آثار و نتایج بسیار خوبی برای دستگاه قضایی خواهد داشت.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری افزود: اجرای سند تحول می‌تواند ظرفیت‌ها و نقاط قوت قوه قضائیه را ارتقا دهد و در مقابل، ضعف‌ها و تهدیدهای احتمالی را برطرف کند؛ بنابراین تحقق عملیاتی و کامل این سند باید با جدیت دنبال شود.

اخلاق قضایی؛ ضرورت اساسی برای صیانت از دستگاه قضا

وی با تأکید بر اهمیت معنویت و اخلاق در دستگاه قضایی بیان کرد: قوه قضائیه در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها، نیاز بیشتری به تقویت مبانی معنوی و اخلاقی دارد؛ زیرا قضات و کارکنان این مجموعه به‌طور مستمر با مسائل اجتماعی، اختلافات انسانی و شرایط پیچیده جامعه مواجه هستند و اگر از پشتوانه اخلاقی و معنوی برخوردار نباشند، این محیط می‌تواند آسیب‌های جدی به آنان وارد کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر، اخلاق قضایی را یکی از ارکان مهم سلامت دستگاه قضا دانست و گفت: برگزاری درس‌های اخلاق برای قضات و کارکنان دستگاه قضایی، اقدامی بسیار مؤثر است و این برنامه‌ها باید هم در دوره‌های کارآموزی و هم در دوران مسئولیت قضات استمرار داشته باشد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به تجربه برگزاری جلسات اخلاق در دادگستری استان بوشهر در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اظهار کرد: در آن مقطع، با درخواست مسئولان وقت دادگستری، موضوع برگزاری جلسات اخلاق مطرح شد و پس از اجرای این برنامه، آمارهایی که از سوی مسئولان ارائه شد، از کاهش چشمگیر تخلفات اداری حکایت داشت.

وی ادامه داد: این تجربه نشان می‌دهد که توجه به اخلاق و معنویت صرفاً یک توصیه نظری نیست، بلکه می‌تواند در رفتار سازمانی و سلامت اداری آثار عینی و قابل اندازه‌گیری داشته باشد.

وی گفت: هنگامی که انسان خود را در محضر خداوند ببیند و برای رفتار و عملکرد خود مراقبت درونی داشته باشد، کمتر در معرض آسیب‌های اخلاقی و اداری قرار می‌گیرد.

رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه قضایی بوشهر در سطح بالایی قرار دارد

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش‌های مسئولان دستگاه قضایی استان، از خدمات و پیگیری‌های رئیس‌کل دادگستری و مجموعه قضایی بوشهر تقدیر کرد و گفت: در مجموعه دستگاه قضایی استان، وحدت، همدلی، اخلاق‌مداری و حرکت در مسیر ولایت به‌خوبی مشاهده می‌شود و این هماهنگی در پیشبرد امور قضایی استان مؤثر بوده است.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با اشاره به حضور میدانی رئیس‌کل دادگستری استان در شهرستان‌ها و مناطق مختلف افزود: فعالیت‌های میدانی و حضور در متن مسائل و مشکلات مردم، از ویژگی‌های قابل توجه مدیریت دستگاه قضایی استان است و گزارش‌ها و مشاهدات ما نشان می‌دهد که این رویکرد مورد توجه مردم قرار گرفته است.

توجه به خانواده زندانیان و حمایت از زندانیان از اقدامات ارزشمند استان است

آیت‌الله صفایی‌بوشهری همچنین با قدردانی از فعالیت‌های مجموعه زندان‌های استان بوشهر و انجمن حمایت از خانواده زندانیان و ستاد دیه گفت: مسئولان این مجموعه‌ها صرفاً به وظایف اداری و سازمانی خود محدود نشده‌اند، بلکه با نگاه انسانی و حمایتی به زندانیان و خانواده‌های آنان توجه دارند.

وی با اشاره به فعالیت‌های مسئولان زندان‌های استان خاطرنشان کرد: برخی مسئولان این حوزه بیش از آنکه صرفاً به وظایف زندانبانی بپردازند، با روحیه حمایتی و دلسوزانه در پی رسیدگی به وضعیت زندانیان و خانواده‌های آنان هستند و فعالیت‌های انجمن حمایت از خانواده زندانیان و ستاد دیه نیز در استان قابل تقدیر است.