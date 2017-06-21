به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در دیدار کارکنان و قضات دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: اقدامات و برنامههای قوه قضائیه برای ایجاد عدل در سطح جامعه قابل تقدیر است.
وی به اهمیت بالای پیشگیری از جرایم اشاره کرد و ادامه داد: در کنار تلاش برای ایجاد امنیت و عدالتگستری، باید توجه خاصی به موضوع پیشگیری از جرم صورت بگیرد.
امام جمعه بوشهر از وظایف قوه قضائیه به حرکت در مسیر عدل و انصاف اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی نباید از جوسازیهای سیاسی تاثیر بپذیرد و از حب و بغضها در قضاوت پرهیز شود.
وی به پروندههای متعدد دستگاه اداری در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: بسیاری از این تخلفات مربوط به ناآشنایی با قوانین است و باید فرهنگسازی و آموزش مناسب در این زمینه صورت گیرد.
صفایی بوشهری با اشاره به موفقیت دستگاه قضایی در زمینه امنیت، ثبات و آرامش اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: از وظایف قوه قضاییه میتوان به عدالت گستری، ایجاد امنیت، ثبات و آرامش اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
وی اضافه کرد: دشمن از هر طریقی برای ضربهزدن به این نظام و انقلاب استفاده میکند و باید برای مقابله با این ترفندها هوشیار و آماده باشیم.
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