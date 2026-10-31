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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد نیروهای این فرماندهی همچنان به محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد عملیات محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد.

این فرماندهی مدعی شد که از زمان ازسرگیری محاصره دریایی علیه ایران، مسیر ۱۴۴ کشتی تجاری را تغییر داده است.

کد مطلب 6995749

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