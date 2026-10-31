ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد عملیات محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد.
این فرماندهی مدعی شد که از زمان ازسرگیری محاصره دریایی علیه ایران، مسیر ۱۴۴ کشتی تجاری را تغییر داده است.
فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد نیروهای این فرماندهی همچنان به محاصره دریایی علیه ایران ادامه میدهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد عملیات محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد.
این فرماندهی مدعی شد که از زمان ازسرگیری محاصره دریایی علیه ایران، مسیر ۱۴۴ کشتی تجاری را تغییر داده است.
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