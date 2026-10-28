به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گزارش های منتشر شده از سوی وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون حاکی از آن است که ارتش این کشور تاکنون بیش از ۴۷ میلیارد دلار برای جنگ افروزی علیه ایران هزینه کرده است. این آمار ۲۵ درصد بیشتر از برآوردهای وزارت خانه مذکور طی ژوئیه گذشته است.

بر اساس این گزارش، جایگزین کردن مهمات استفاده شده در جنگ علیه ایران هزینه سرسام آور ۲۹ میلیارد دلاری داشته است. همچنین هزینه جایگزین کردن تجهیزات نظامی به بیش از ۶ میلیارد دلار می رسد.

در گزارش منتشر شده از سوی رویترز به هزینه های بازسازی مناطق آسیب دیده در پایگاه های آمریکا در جریان حملات موشکی و پهپادی ایران اشاره ای نشده است.

پیشتر دفتر بودجه کنگره در ماه سپتامبر اعلام کرده بود که این هزینه ها به ۳۸ میلیارد دلار می رسد. سنتکام نیز اعتراف کرد که این هزینه ها نسبت به ماه قبل سه میلیارد دلار افزایش یافته است. ۱۲ میلیارد دلار به پوشش هزینه های اضافی عملیات نظامی و بیش از ۷ میلیارد دلار به حمایت از نیروهای مستقر از سوی نیروی هوایی، اختصاص پیدا کرده است.