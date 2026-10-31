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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۲

۲۴۵ شب ایستادگی و همدلی مردم سلماس در خیابان

۲۴۵ شب ایستادگی و همدلی مردم سلماس در خیابان

ارومیه - مردم سلماس در دویست و چهل و پنجم شب های مقاومت ملی در حمایت از وطن در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6995787

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