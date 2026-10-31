https://mehrnews.com/x3dtJb ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6995787 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۲ ۲۴۵ شب ایستادگی و همدلی مردم سلماس در خیابان ارومیه - مردم سلماس در دویست و چهل و پنجم شب های مقاومت ملی در حمایت از وطن در خیابان تجمع کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6995787 کپی شد مطالب مرتبط دویست و چهل و پنجمین شب ایستادگی رشتوندان در سنگر خیابان ۲۴۵ شب در امتداد آرمان؛ جلوههای شور و شعور در خمین پرچم گردانی مردم محلات در خیابان های شهر در شب ۲۴۵ حماسه شبهای کلاله همچنان با حضور مردم زنده است؛ ایستادگی ادامه دارد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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