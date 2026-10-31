https://mehrnews.com/x3dtHP ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۳ کد مطلب 6995769 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۳ پرچم گردانی مردم محلات در خیابان های شهر در شب ۲۴۵ حماسه محلات- در این ویدئو پرچم گردانی مردم محلات در خیابان های شهر در شب ۲۴۵ حماسه را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6995769 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع ۲۴۳ شبانه مردم خمین ۲۴۶ روز پایداری؛ تجدید عهد مردم محلات با آرمانهای انقلاب ۲۴۳ شب پایداری؛ سوگ فاطمی و تجدیدعهد مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب شب ۲۴۲ بیعت فاطمی مردم دیار آفتاب با ولایت ۲۴۵ شب ایستادگی و همدلی مردم سلماس در خیابان برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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