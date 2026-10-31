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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۳

۲۴۵ شب در امتداد آرمان؛ جلوه‌های شور و شعور در خمین

۲۴۵ شب در امتداد آرمان؛ جلوه‌های شور و شعور در خمین

محلات- در این ویدئو اجتماع مردم خمین در شب ۲۴۵ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6995766

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