https://mehrnews.com/x3dtHL ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۳ کد مطلب 6995766 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۳ ۲۴۵ شب در امتداد آرمان؛ جلوههای شور و شعور در خمین محلات- در این ویدئو اجتماع مردم خمین در شب ۲۴۵ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6995766 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم خمین در شب ۲۴۴ تجدیدعهد با رهبری روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۴۶ شب خروش مردم دیار آفتاب ۲۴۳ شب پایداری؛ سوگ فاطمی و تجدیدعهد مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب ۲۴۶ روز پایداری؛ تجدید عهد مردم محلات با آرمانهای انقلاب ۲۴۵ شب ایستادگی و همدلی مردم سلماس در خیابان اجتماع مردم خمین در شب ۲۴۲ تجدبد عهد با رهبری برچسبها تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی خمین
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