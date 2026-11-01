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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۶

پولادوند از کمبود گاز در غرب تهران طی سال جاری خبر داد

پولادوند از کمبود گاز در غرب تهران طی سال جاری خبر داد

شهریار- رئیس اداره گاز شهریار، از محدودیت تأمین گاز در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پولادوند، در جمع خبرنگاران، از محدودیت تأمین گاز در سال جاری خبر داد و خواستار مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف برای عبور از فصل سرد شد.

پولادوند با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی مصرف و صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: در همین راستا، ۲۲ کیلومتر از انشعابات غیرمجاز گاز در شهرستان جمع‌آوری شده است و تلاش می‌کنیم با قانونمند کردن مصرف، بخشی از محدودیت‌های موجود را جبران کنیم.

وی بخش خانگی را از حوزه‌های مؤثر در مدیریت مصرف گاز دانست و افزود: همکاری مشترکان و رعایت الگوی مصرف از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند به اداره گاز برای عبور از شرایط فعلی و تأمین پایدار گاز کمک کند.

رئیس اداره گاز شهریار همچنین از برنامه حمایتی این اداره برای کاهش مصرف در مناطق سردسیر خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم بخاری‌های کم‌مصرف را به‌صورت رایگان در اختیار مشترکان کم‌بضاعت این مناطق قرار دهیم.

کد مطلب 6995873

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