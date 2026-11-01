پولادوند از کمبود گاز در غرب تهران طی سال جاری خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پولادوند، در جمع خبرنگاران، از محدودیت تأمین گاز در سال جاری خبر داد و خواستار مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف برای عبور از فصل سرد شد.

پولادوند با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی مصرف و صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: در همین راستا، ۲۲ کیلومتر از انشعابات غیرمجاز گاز در شهرستان جمع‌آوری شده است و تلاش می‌کنیم با قانونمند کردن مصرف، بخشی از محدودیت‌های موجود را جبران کنیم.

وی بخش خانگی را از حوزه‌های مؤثر در مدیریت مصرف گاز دانست و افزود: همکاری مشترکان و رعایت الگوی مصرف از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند به اداره گاز برای عبور از شرایط فعلی و تأمین پایدار گاز کمک کند.

رئیس اداره گاز شهریار همچنین از برنامه حمایتی این اداره برای کاهش مصرف در مناطق سردسیر خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم بخاری‌های کم‌مصرف را به‌صورت رایگان در اختیار مشترکان کم‌بضاعت این مناطق قرار دهیم.