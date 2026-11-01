به گزارش خبرنگار مهر، یگان حفاظت منابع طبیعی شمیرانات اعلام کرد که با اجرای حکم قطعی شعبه اجرای احکام دادگاه رودبار قصران، ۱۱۱۱ متر مربع از اراضی ملی در پلاک ۴۰ اصلی، موسوم به هملون، از تصرف خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

این عملیات پس از چند ساعت کوه‌پیمایی انجام شد.

بر پایه این گزارش، این اقدام در چارچوب وظایف قانونی یگان حفاظت منابع طبیعی و با استناد به حکم قطعی قضایی صورت گرفت.

در جریان آن، یک فقره تصرف غیرمجاز به مساحت ۱۱۱۱ متر مربع در محدوده پلاک هملون بررسی و عرصه مورد نظر از تصرف متصرف خارج شد.

منابع طبیعی شمیرانات هدف از این عملیات را حراست از انفال، جلوگیری از تخریب و تعرض به اراضی ملی و حفظ و احیای جنگل‌ها و مراتع اعلام کرده است.

در گزارش ارائه‌شده، به هویت متصرف و جزئیات بیشتر درباره روند رسیدگی قضایی اشاره نشده است.