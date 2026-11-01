به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصد و چهل وسومین جلسه شورای شهر تهران، با تأکید بر ضرورت طرح مطالبات عمومی در موضوع امنیت ملی، بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور را یکی از موضوعات مهم و مورد توجه افکار عمومی دانست و پیشنهاد کرد شورای عالی امنیت ملی این موضوع را با در نظر گرفتن شرایط کشور و مطالبات مردم بررسی کند.

آقامیری با اشاره به مسئولیت اجتماعی افراد در قبال مطالبات جامعه اظهار کرد: در رابطه با مسئولیت اجتماعی که بر عهده داریم، باید به‌نوعی زبان گویای مطالبات مردم و جامعه باشیم. در شرایطی که بیش از هشت ماه از تحمیل جنگ به کشور ما می‌گذرد و همچنان سایه جنگ و تهدید بر سر کشور وجود دارد، موضوعاتی مطرح می‌شود که لازم است آن‌ها را در سطح عمومی منتشر کنیم و به مطالبه‌ای فراگیر تبدیل شوند.

وی افزود: بحث امنیت ملی، با توجه به تهدیدات روزافزونی که از سوی آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی اسرائیل مطرح می‌شود، مسئله‌ای جدی برای کشور است. با توجه به عبور آمریکا و رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز کشور عزیزمان ایران و شهادت امام خامنه‌ای و بسیاری از عزیزان، همشهریان و کودکان کشور، ضرورت دارد به موضوعی مهم یعنی بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور پرداخته شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به تجربه‌های یک سال اخیر کشور در حوزه هسته‌ای گفت: این بازنگری، نتیجه تلخ تجربیاتی است که ملت ایران در یک سال اخیر با آن مواجه بوده است. ایران با وجود عضویت در معاهده بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و تعهداتی که در چارچوب این معاهده پذیرفته، از حمله کشورهای اتمی مصون نمانده است. از سوی دیگر، کشورهایی که باید در زمینه تولید انرژی پاک هسته‌ای به ایران کمک کنند، در مسیر فعالیت‌های هسته‌ای کشور سنگ‌اندازی می‌کنند و متأسفانه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را نیز بمباران می‌کنند.

وی ادامه داد: جنگی که امروز از آن با عنوان «جنگ وجودی» یاد می‌شود و با تهدیدات دشمن همچنان ابعاد مختلفی پیدا می‌کند، ضرورت بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور را بیش از پیش افزایش داده است. این موضوع امروز در حال تبدیل شدن به یک مطالبه عمومی است و ما نیز وظیفه داریم در هر جایگاهی که قرار داریم، آن را از تریبون‌های خود مطرح کنیم و خواست مردم را به مسئولان برسانیم.

وی افزود: وقتی ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم می‌تواند برای کشور امنیت ایجاد کند و دشمن را به هراس بیندازد، نباید اجازه داد تمام مذاکرات صرفاً برای شناسایی محل این ظرفیت بازدارنده باشد و در نهایت نیز ادامه پیدا نکند. باید این ضرورت را بررسی کرد که آیا ایران به داشتن تعدادی سلاح هسته‌ای نیاز دارد یا خیر و در صورت طرح چنین موضوعی، نوع آن نیز از جمله مباحث فنی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: شاید ضرورت داشته باشد ایران به سمت داشتن سلاح هسته‌ای حرکت کند تا بتواند از این طریق بازدارندگی ایجاد کرده و امنیت ملی کشور را حفظ کند.

آقامیری در پایان پیشنهاد کرد شورای عالی امنیت ملی این موضوع را در دستور بررسی قرار دهد و گفت: پیشنهاد من به شورای عالی امنیت ملی این است که با توجه به اختیاراتی که رهبر معظم انقلاب به این شورا داده‌اند، این موضوع را بر اساس مطالبات مردم و با در نظر گرفتن امنیت ملی و حفظ کشور و ناموس آن، در دستور بررسی قرار دهند و درباره موضوع داشتن سلاح هسته‌ای تصمیم‌گیری کنند. البته اصل این تصمیم باید به تأیید رهبر معظم انقلاب برسد. امیدواریم این اتفاق رخ دهد و شورای عالی امنیت ملی بتواند به مسئولیت تاریخی خود و مطالبات مردم در این زمینه عمل کند.