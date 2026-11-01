به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، «زد شورشی» به تهیه‌کنندگی علیرضا قاسم‌خان و کارگردانی ماکان عاشوری پاشاکی، «یاشا» به تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفاری و کارگردانی نقی نعمتی چنذاب، «پروانه» به تهیه‌کنندگی بهمن کامیار و کارگردانی محمد برزوئی پور پروانه نمایش دریافت کردند.

همچنین فیلم «کاکالوتی» به تهیه کنندگی حمیدرضا سهیلی و کارگردانی امیر اطهر سهیلی و «شوتینگا» به تهیه کنندگی امیر رحیم‌زاده قطب دینی و کارگردانی آرش معیریان موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.