  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

۵ فیلم پروانه نمایش گرفتند؛ عموهای فیتیله‌ای در راه سینماها

۵ فیلم پروانه نمایش گرفتند؛ عموهای فیتیله‌ای در راه سینماها

شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش ۵ فیلم موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، «زد شورشی» به تهیه‌کنندگی علیرضا قاسم‌خان و کارگردانی ماکان عاشوری پاشاکی، «یاشا» به تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفاری و کارگردانی نقی نعمتی چنذاب، «پروانه» به تهیه‌کنندگی بهمن کامیار و کارگردانی محمد برزوئی پور پروانه نمایش دریافت کردند.

همچنین فیلم «کاکالوتی» به تهیه کنندگی حمیدرضا سهیلی و کارگردانی امیر اطهر سهیلی و «شوتینگا» به تهیه کنندگی امیر رحیم‌زاده قطب دینی و کارگردانی آرش معیریان موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

کد مطلب 6996151
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها