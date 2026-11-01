به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلانتری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، در جلسه شورای سیاست‌گذاری فصلنامه پژوهش‌های نوین قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج که در سالن اجتماعات شهید رئیسی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه علمی فصلنامه پژوهش‌های نوین قرآنی گفت: این نشریه باید با ورود به مسائل روز جامعه، توسعه مطالعات میان‌رشته‌ای و تولید پژوهش‌های مسئله‌محور، به جریانی اثرگذار در حوزه معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) تبدیل شود.

وی در ادامه این نشست با تأکید بر ضرورت تبدیل فصلنامه پژوهش‌های نوین قرآنی به جریانی علمی، فرهنگی و تمدنی، اظهار کرد: قرآن و عترت نباید صرفاً به فعالیت‌های مناسبتی و تبلیغی دانشگاه محدود شوند، بلکه باید در متن تولید دانش و حل مسائل جامعه قرار گیرند.

وی با اشاره به مسئولیت دانشگاه آزاد اسلامی در پیوند میان معارف دینی و نیازهای روز جامعه افزود: این فصلنامه باید بستری علمی و معتبر برای تولید دانش، نظریه‌پردازی و ارائه راهکارهای مبتنی بر آموزه‌های قرآن و عترت باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز، ایجاد هویت علمی متمایز برای این نشریه را ضروری دانست و چهار محور قرآن و مسائل معاصر، قرآن و تولید علم، قرآن و تمدن‌سازی و قرآن و زندگی اجتماعی را از جهت‌گیری‌های محتوایی آن برشمرد.

هوش مصنوعی و محیط‌زیست در اولویت پژوهش‌های قرآنی

کلانتری با اشاره به ضرورت بررسی مسائل جدید جامعه از منظر آموزه‌های قرآنی، موضوعاتی همچون هوش مصنوعی، تحولات فناوری، خانواده، محیط‌زیست، عدالت اجتماعی و حکمرانی را از زمینه‌های قابل توجه برای انتشار مقالات علمی عنوان کرد.

وی همچنین بر توسعه مطالعات میان‌رشته‌ای با استفاده از ظرفیت رشته‌هایی همچون علوم انسانی، معماری، مدیریت، علوم اجتماعی و روان‌شناسی تأکید کرد و تبیین ظرفیت قرآن و عترت در شکل‌دهی به تمدن نوین اسلامی و نظامات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی را از دیگر مأموریت‌های این فصلنامه دانست.

مسئولیت ارکان فصلنامه باید از حالت تشریفاتی خارج شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین مسئولیت‌های مشخص برای ارکان علمی و اجرایی فصلنامه را ضروری دانست و گفت: مدیرمسئول باید از هویت علمی، اعتبار و جایگاه راهبردی نشریه صیانت کند و سردبیر نیز با هدایت علمی، ارتقای کیفیت مقالات، رعایت استانداردهای داوری و انتشار منظم، زمینه تقویت جایگاه آن را فراهم آورد.

این استاد تمام دانشگاه افزود: اعضای هیئت تحریریه و دبیران تخصصی نیز باید در تولید محتوا، جذب نویسندگان معتبر، توسعه شبکه علمی و شناسایی موضوعات اولویت‌دار مشارکت فعال داشته باشند؛ چراکه عضویت در هیئت تحریریه صرفاً یک عنوان تشریفاتی نیست و باید با مسئولیت‌پذیری علمی و اجرایی همراه باشد.

کلانتری، کیفیت و اعتبار علمی را از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد فصلنامه دانست و انتشار منظم و به‌موقع، کیفیت مقالات، حضور استادان و پژوهشگران برجسته، جذب پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و مسئله‌محور، نمایه‌سازی در پایگاه‌های علمی معتبر و میزان اثرگذاری علمی و اجتماعی پژوهش‌ها را از شاخص‌های موفقیت این نشریه برشمرد.

وی تصریح کرد: تعداد مقالات به‌تنهایی معیار موفقیت یک نشریه علمی نیست، بلکه کیفیت، اعتبار، نوآوری و اثرگذاری پژوهش‌ها اهمیت بیشتری دارد.

برنامه یک‌ساله برای ارتقای جایگاه فصلنامه تدوین می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در پایان بر تدوین برنامه عملیاتی یک‌ساله برای فصلنامه پژوهش‌های نوین قرآنی تأکید کرد و خواستار تعیین اقدامات و خروجی‌های مشخص از سوی مدیرمسئول و سردبیر شد.

لازم به ذکر است؛ تدوین سند مأموریت و هویت علمی فصلنامه، تعیین محورهای اولویت‌دار و پرونده‌های موضوعی، شناسایی ۳۰ تا ۵۰ استاد و پژوهشگر برجسته برای همکاری علمی، تشکیل شبکه نویسندگان و داوران تخصصی و برنامه‌ریزی برای انتشار منظم چهار شماره در سال از جمله پیشنهادهای اجرایی مطرح‌شده در این نشست بود.

شایان ذکر است؛ همچنین طراحی مسیر نمایه‌سازی و ارتقای اعتبار علمی نشریه و برگزاری نشست‌های تخصصی و انتشار دستاوردهای آن‌ها از دیگر محورهای مورد تأکید اعضای شورای سیاست‌گذاری قرار گرفت.