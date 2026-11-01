به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وطن امروز نوشت: کنسرت آثار مجید انتظامی، آهنگساز و رهبر ارکستر، اخیرا با همراهی ارکستری ۱۵۰ نفره با اجرای گزیده‌ای از آثار ماندگار این هنرمند در حوزه موسیقی فیلم اجرا شد.یکی از این قطعات ماندگار، موسیقی انیمیشن «بچه‌های کوه آلپ» بود که برای بسیاری از مخاطبان ایرانی یادآور دوران کودکی آنهاست که با حال‌وهوای غم‌انگیز و داستان پرحادثه این مجموعه پیوند خورده است.

داستان موسیقی که ما ایرانی‌ها هنگام تماشای این اثر شنیده‌ایم، ماجرایی است که شاید بسیاری از آن بی‌خبر باشند. در واقع، انیمیشن ژاپنی «بچه‌های کوه آلپ» با نام اصلی «داستان آلپ: آنِت من» محصول سال ۱۹۸۳ ژاپن است. موسیقی نسخه اصلی این مجموعه را ریوهی هیروسه، آهنگساز ژاپنی، ساخته بود و تیتراژ آن نیز با صدای یک خواننده زن اجرا شده بود، ولی آنچه مخاطبان ایرانی شنیدند، با نسخه اصلی تفاوت داشت.

ماجرا به موسیقی انیمیشن «زال و سیمرغ» بازمی‌گردد؛ اثری به کارگردانی علی‌اکبر صادقی که موسیقی آن را مجید انتظامی ساخته بود. بخشی از این موسیقی بعدها بدون آنکه نام آهنگسازش برای مخاطبان تلویزیون مشخص باشد، روی تصاویر انیمیشن «بچه‌های کوه آلپ» قرار گرفت و به‌تدریج به یکی از خاطره‌انگیزترین ملودی‌های تلویزیونی تبدیل شد. انتظامی پیش‌تر در گفت‌وگویی درباره این ماجرا توضیح داده بود که موسیقی «زال و سیمرغ» را نخستین‌بار برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته است و گفته بود: «یکهو یک موسیقی غمگین با نت‌های کشیده و صدای فروغ فرخزاد خیلی اثرگذار شده بود و مسئولان آن زمان که این محل را می‌گرداندند خیلی خوششان آمده بود و خواسته بودند بیشتر کار کنم.»

این آهنگساز درباره چگونگی استفاده از موسیقی این انیمیشن در «بچه‌های کوه آلپ» نیز گفته بود: «یک روز هنگام تماشای تلویزیون، متوجه پخش موسیقی خود روی تصاویر این مجموعه شدم. دو بخش از موسیقی «زال و سیمرغ» در انیمیشن‌های تلویزیونی مختلف استفاده شده و یکی از آنها روی «بچه‌های کوه آلپ» قرار گرفته بود. درحقیقت چون در موسیقی نسخه اصلی از آواز زن استفاده شده بود، آن را (از تلویزیون) پخش نمی‌کردند.» به‌این ترتیب، ملودی‌ای که برای مخاطبان ایرانی با نام «بچه‌های کوه آلپ» شناخته می‌شود، بخشی از موسیقی یک انیمیشن ایرانی است؛ موسیقی‌ای که با فضای روایی و عاطفی داستان آنِت نیز تناسب داشت و در گذر زمان، در حافظه شنیداری مخاطبان ایرانی ثبت شد.