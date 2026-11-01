دو هندبالیست قمی در اردوی تیم ملی بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، الناز قاسمی و فاطمه خلیلی، دو ورزشکار هندبال استان قم، در فهرست دعوت‌شدگان به اردوی تیم ملی بانوان قرار گرفتند.

این اردو از ۹ تا ۱۸ آبان‌ماه در تالار هندبال استان تهران برگزار خواهد شد و قاسمی و خلیلی در این مدت در کنار دیگر دعوت‌شدگان در تمرین‌های تیم ملی حضور می‌یابند.

دعوت این دو ورزشکار به اردوی ملی، گامی در مسیر ارتقای جایگاه هندبال بانوان استان قم و کشور به شمار می‌رود.

همچنین این اردو با حضور ۲۲ بازیکن برگزار می‌شود و ملی‌پوشان خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان آماده می‌کنند.