به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین آل‌اسحاق ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: وظیفه ماست که در این هفته که مهمان استان‌ها هستیم، از مدیرکل محترم هر استانی که در حوزه پدافند غیرعامل تلاش جدی دارد، تشکر کنیم؛ گرچه تشکر ما زبانی است و پاداش این مجاهدت را نزد خداوند بزرگ می‌جوییم.

وی افزود: امروز نسبت به موضوع پدافند غیرعامل وظیفه داریم دستگاه‌ها را بسیج، مدیریت و حمایت کنیم تا بتوانند وظایف خود را در قبال مردم فهیم، شهیدپرور، مقاوم و غیور این استان انجام دهند و نیازهای اساسی آنان را پیش‌بینی و پیشگیری کنند؛ چراکه پدافند غیرعامل یعنی پیش‌بینی و پیشگیری.

سردار آل‌اسحاق تصریح کرد: پدافند غیرعامل به یک معنا آینده‌نگری است تا اگر خدای ناکرده تهدیدات متصور محقق شد، دستگاه‌ها غافلگیر نشوند، آمادگی داشته باشند و در کوتاه‌ترین فرصت بتوانند خدمات را برای مردم استمرار بخشند؛ و این نقشی است که پدافند غیرعامل برای همه استان‌ها قائل است.