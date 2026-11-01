قیمت طلا و سکه امروز ۱۰ آبان؛ سکه ۲.۵ میلیون تومان گران شد

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات بازار جهانی طلا گفت: اونس جهانی طلا در دو روز گذشته ۱۵۶ دلار کاهش داشته و به ۳ هزار و ۸۷۵ دلار رسیده است. امروز به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی، نرخ اونس تغییر نداشته و باید منتظر بازگشایی بازار در روز آینده و مشاهده واکنش قیمت‌ها به روند کاهشی اخیر باشیم.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی را از عوامل مؤثر بر کاهش اخیر بهای اونس طلا عنوان کرد.

بذرافشان با اشاره به وضعیت معاملات داخلی افزود: در بازار دیروز، قیمت طلا نسبت به آخرین روز کاری هفته -پنجشنبه- ۶۵۰ هزار تومان و قیمت سکه حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود اما امروز با وجود تعطیلی بازارهای جهانی هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۷۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۲۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت سکه نیز با افزایش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۲۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان صعود کرد.

نوسانات ارز محرک اصلی بازار طلا و سکه

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی نوسانات نرخ ارز عامل اصلی تغییرات قیمت طلا در بازار داخلی است، تصریح کرد: بازار جهانی طلا در یک ماه گذشته نوسانات قابل‌توجهی نداشته و قیمت‌ طلا نیز در بازار داخلی عمدتاً در محدوده ۲۵ میلیون و ۷۰۰ تا ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نوسان بوده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره چشم‌انداز قیمت‌ها نیز گفت: با توجه به ثبات نسبی قیمت‌ها در یک ماه گذشته، احتمال کاهش قیمت طلا به زیر ۲۵ میلیون تومان چندان زیاد نیست؛ با این حال، نوسانات نرخ ارز و انتشار اخبار و تحولات اقتصادی می‌تواند در روزهای آینده بر روند قیمت‌ها اثرگذار باشد.

جزئیات قیمت

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده در بازار طلا و سکه، هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۵ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار با نرخ ۳۴ میلیون و ۸۲ هزار تومان معامله شد.

همچنین مظنه تهران به ۱۱۰ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان و بهای هر اونس جهانی طلا به ۳ هزار و ۸۷۶ دلار رسید.

در بازار سکه نیز هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۲۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم ۲۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۱۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.