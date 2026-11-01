حیدری نژاد: مبارزه با مواد مخدر مسئولیتی مشترک است

به گزارش خبرنگار مهر،رحمت حیدری نژاد ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آستانه اشرفیه، با اشاره به اینکه مواد مخدر پدیده‌ای چند بعدی است، اظهار کرد: گسترش این پدیده مستقیماً به خانواده و جامعه آسیب می‌زند و امنیت عمومی و سرمایه انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرماندار آستانه اشرفیه با بیان اینکه ورود مواد مخدر به جامعه فرصت پیشرفت را کاهش می‌دهد،افزود: مواد مخدر توان برنامه‌ریزی، تعقل و تفکر در مسیر توسعه را تضعیف می‌کند.

وی با قدردانی از نیروی انتظامی برای برخورد با عوامل توزیع مواد مخدر در شهرستان گفت: اقدامات این نیرو در مقابله با توزیع کنندگان، کمک بزرگی به پیشبرد کار همه دستگاه‌ها ست.

حیدری نژاد با بیان اینکه مسئولیت دستگاه‌های مختلف در این زمینه پابرجاست، ادامه داد: همکاری و عملکرد مؤثرنیروهای و انتظامی نیز نقش مهمی در تحقق اهداف مبارزه با مواد مخدر دارد.

مشارکت مردم محور پیشگیری و مقابله است

فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه مردم باید محور اقدامات باشند،اظهار کرد: استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مردم در برنامه‌های پیشگیری و مقابله مهم است.

وی افزود: در جلسات مدیریت محله محور نیز بر بهره‌گیری از ظرفیت مردم در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی و مشارکت شهروندان در محلات و روستاها می‌تواند به مقابله مؤثرتر با عوامل توزیع مواد مخدر کمک کند.

حیدری نژاد با بیان اینکه همراهی مردم با دستگاه‌های مسئول، ضمن افزایش اثربخشی اقدامات، می‌تواند مایه دلگرمی فعالان این حوزه باشد، تصریح کرد: باید از همه کسانی که برای کاهش اعتیاد در شهرستان تلاش می‌کنند حمایت کرد.

وی با اشاره به نقش اصحاب رسانه در آگاهی بخشی گفت: رسانه ها با تعامل دو سویه بین مردم و مسئولان و نقش آگاهی بخشی در مقابله با پیامدهای مواد مخدر نقش بسزایی دارند.

فرماندار آستانه اشرفیه تاکید کرد:با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر و با بهره‌گیری از دانش و تخصص معاون سیاسی جدید شهرستان، اقدامات مؤثرتری در حوزه پیشگیری، مبارزه و درمان مواد مخدر انجام می شود.