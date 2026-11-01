به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام گفت: امروز برای شرکت در این مراسم به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام آمدیم و در دوران جنگ، اصول پدافند غیرعامل در این مجموعه به‌خوبی مورد توجه قرار گرفت و تخلیه لازم به سرعت انجام شد.

وی با اشاره به فداکاری نیروهای انسانی در این منطقه افزود: گرچه در اثر بمباران وحشیانه دشمن، ۶ شهید را در این مجموعه تقدیم کردیم اما وقتی به کل نیروهای انسانی موجود در اینجا نگاه می‌کنیم، به نسبت تعداد کل نیروها، تخلیه به سرعت صورت گرفت و اصول پدافند غیرعامل رعایت شد.

استاندار خوزستان با اشاره به هماهنگی میان بخش‌های مختلف در دوران جنگ تصریح کرد: خوشبختانه هماهنگی خوبی میان بخش‌های مختلف وجود داشته است؛ مدیران منطقه ویژه اقتصادی و همکارانشان، فرماندار شهرستان، بخشدار بندر امام، امام جمعه، نماینده و اعضای شورای تأمین شهرستان، همه در کنار هم بودند و این پیوستگی و هماهنگی بسیار مؤثر بوده است.

موالی‌زاده با تأکید بر لزوم رعایت اصول پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: ما باید تمام اصول پدافند غیرعامل را که می‌تواند به کاهش حداقل خسارات و تلفات کمک کند، مورد توجه قرار دهیم؛ پدافند غیرعامل در همه زمان‌ها، مکان‌ها و شرایط باید مورد توجه باشد و اصول آن را به طور تفصیلی در یک برنامه تلویزیونی به اطلاع مردم خواهم رساند.

وی با اشاره به رویکرد مردمی‌سازی پدافند غیرعامل اظهار داشت: پدافند ما هرچه به سمت مردم‌پایه بودن حرکت کند، می‌تواند موفق‌تر عمل کند و این رویکرد باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار خوزستان در پایان با اشاره به روند بازسازی و آبادانی منطقه گفت: خوشبختانه در دوران بازسازی نیز بحث آبادانی، آب‌برداری و سایر فعالیت‌ها به خوبی در حال انجام است و بازدیدهایی که در طول مسیر داشتیم، نشان‌دهنده این موضوع است و لازم می‌دانم از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران تشکر و قدردانی کنم.