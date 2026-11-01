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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

رویکرد مردمی‌سازی پدافند غیرعامل اثربخشی آن را افزایش می‌دهد

رویکرد مردمی‌سازی پدافند غیرعامل اثربخشی آن را افزایش می‌دهد

اهواز ـ استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت توجه به اصول پدافند غیرعامل در همه زمان‌ها و شرایط، رویکرد مردم‌پایه را عامل افزایش اثربخشی پدافند غیرعامل دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام گفت: امروز برای شرکت در این مراسم به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام آمدیم و در دوران جنگ، اصول پدافند غیرعامل در این مجموعه به‌خوبی مورد توجه قرار گرفت و تخلیه لازم به سرعت انجام شد.

وی با اشاره به فداکاری نیروهای انسانی در این منطقه افزود: گرچه در اثر بمباران وحشیانه دشمن، ۶ شهید را در این مجموعه تقدیم کردیم اما وقتی به کل نیروهای انسانی موجود در اینجا نگاه می‌کنیم، به نسبت تعداد کل نیروها، تخلیه به سرعت صورت گرفت و اصول پدافند غیرعامل رعایت شد.

استاندار خوزستان با اشاره به هماهنگی میان بخش‌های مختلف در دوران جنگ تصریح کرد: خوشبختانه هماهنگی خوبی میان بخش‌های مختلف وجود داشته است؛ مدیران منطقه ویژه اقتصادی و همکارانشان، فرماندار شهرستان، بخشدار بندر امام، امام جمعه، نماینده و اعضای شورای تأمین شهرستان، همه در کنار هم بودند و این پیوستگی و هماهنگی بسیار مؤثر بوده است.

موالی‌زاده با تأکید بر لزوم رعایت اصول پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: ما باید تمام اصول پدافند غیرعامل را که می‌تواند به کاهش حداقل خسارات و تلفات کمک کند، مورد توجه قرار دهیم؛ پدافند غیرعامل در همه زمان‌ها، مکان‌ها و شرایط باید مورد توجه باشد و اصول آن را به طور تفصیلی در یک برنامه تلویزیونی به اطلاع مردم خواهم رساند.

وی با اشاره به رویکرد مردمی‌سازی پدافند غیرعامل اظهار داشت: پدافند ما هرچه به سمت مردم‌پایه بودن حرکت کند، می‌تواند موفق‌تر عمل کند و این رویکرد باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار خوزستان در پایان با اشاره به روند بازسازی و آبادانی منطقه گفت: خوشبختانه در دوران بازسازی نیز بحث آبادانی، آب‌برداری و سایر فعالیت‌ها به خوبی در حال انجام است و بازدیدهایی که در طول مسیر داشتیم، نشان‌دهنده این موضوع است و لازم می‌دانم از تلاش‌های همه دست‌اندرکاران تشکر و قدردانی کنم.

کد مطلب 6996316

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