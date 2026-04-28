توجه به پدافند غیرعامل در «دوره جنگ» پیشگیری از فاجعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز روز سه‌شنبه در نشست با محسن ساسانی، جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: امروز پذیرای میهمانانی بودیم که از نقاط مختلف استان بازدیدهای مؤثری داشتند و در جلسه مشترک، مجموعه نکات مرتبط با پدافند غیرعامل، اقدامات پیشگیرانه و همه آنچه باید در این عرصه حساس مورد مداقه قرار گیرد، بررسی و مرور شد.

استاندار خوزستان افزود: توجه به اصول پدافند غیرعامل در دوره‌ای که طبیعتاً دوره جنگ است، می‌تواند باعث پیشگیری از بروز حوادث بزرگ و خطرناک شود.

موالی‌زاده با تأکید بر ضرورت توجه به این اصول در زمینه‌های مختلف از جمله زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل تصریح کرد: از مسئولان سازمان پدافند غیرعامل کشور تشکر می‌کنم به خاطر وقتی که گذاشتند و از چندین نقطه حساس و حیاتی استان بازدید داشتند.

وی ادامه داد: امیدواریم با در نظر گرفتن این موارد، بتوانیم پدافند غیرعامل را به عنوان فرهنگی که همواره باید مورد توجه باشد، در جامعه نهادینه کنیم.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انسجام نیروهای مسلح و حمایت مردمی اظهار داشت: با انسجامی که در میان مجموعه نیروها در کشور وجود دارد، مطمئن هستیم که خوشبختانه دست برتر با جمهوری اسلامی ایران است.

موالی‌زاده تأکید کرد: همه آحاد ملت پشت سر رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا ایستاده‌اند و ان‌شاءالله در این جنگ، پیروز نهایی میدان خواهیم بود و دشمن زبون آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی شکست سنگینی را متحمل خواهد شد.