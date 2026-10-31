۱۱ قرارگاه پدافند غیرعامل در خوزستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه وبیناری شورای هماهنگی پدافند غیرعامل، اظهار کرد: موضوع پدافند غیرعامل باید به صورت جدی در دستور کار استانداری‌ها قرار بگیرد و ما در این راستا برنامه‌های متعددی را دنبال کرده‌ایم.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه‌های تخصصی در استان، افزود: از سال گذشته ۱۱ قرارگاه شامل قرارگاه پشتیبانی زیرساختی و عمرانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امداد و نجات، نفت و پتروشیمی، آب و انرژی، عملیات روانی، حقوقی، امنیت غذایی و نظارت بر بازار و بهداشت تشکیل شده است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: خوزستان مورد حملات متعددی قرار گرفت اما با تمهیداتی که اتخاذ شد، تلاش کردیم شمار شهدا را به حداقل ممکن کاهش دهیم؛ از جمله در اصابت چندین موشک به شرکت فولاد خوزستان، پیش از حمله آنجا را تخلیه کردیم و در پتروشیمی‌های بندر امام و ماهشهر نیز به همین ترتیب عمل شد.

موالی‌زاده بیان کرد: تخصیص ردیف بودجه مستقل پدافند غیرعامل برای خوزستان و تفویض اختیار ویژه به استاندار به عنوان فرمانده قرارگاه پدافند غیرعامل استان، از جمله درخواست‌های اساسی ماست تا بتوانیم با قدرت و سرعت بیشتری در این عرصه عمل کنیم.