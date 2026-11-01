هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی خوزستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در حاشیه بازدید از بندر امام خمینی بیان کرد: در این بازدید شاهد شرایط مناسبی بودیم؛ هم انبارها و هم روند تخلیه کالاهای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارند و می‌توانم این اطمینان را به مردم بدهم که از حیث کالاهای اساسی مشکل خاصی نداریم.

وی با تأکید بر حضور دولت در کنار مردم افزود: مردم مطمئن باشند که دولت و مجموعه مسئولان با همه توان در کنار آنان هستند و از جهت امنیت غذایی در زمینه‌های مختلف، کالاها به وفور وجود دارد.

استاندار خوزستان با اشاره به موضوع قیمت کالاها تصریح کرد: نکته‌ای که وجود دارد بحث قیمت کالاهاست که نظارت بر این قیمت‌ها طبیعتاً بیشتر خواهد شد تا مردم در تأمین مایحتاج خود با مشکل مواجه نشوند.

موالی‌زاده با اشاره به شرایط بحرانی و تأمین کالا خاطرنشان کرد: مسئله اساسی که معمولاً در بحران‌ها، محاصره‌ها، تحریم‌ها و جنگ‌ها اتفاق می‌افتد، بحث کمبود و نبود کالاهاست که خوشبختانه با مجموعه تدابیر اتخاذشده، این مشکل در استان وجود ندارد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف اظهار کرد: دست‌اندرکاران سازمان بنادر، فرماندار، بخشدار و سایر مسئولان مرتب پای کار هستند و هماهنگی خوبی که بین بخش‌های مختلف وجود دارد، باعث شده از حیث تشریفات حقوقی، گمرکی و مسائل بندری مشکل خاصی نداشته باشیم.

استاندار خوزستان با اشاره به تداوم بازدیدها گفت: هدف ما بازدید مرتب از بنادر، نحوه تخلیه کالاها و سایر مبادی است تا از نزدیک در جریان روند تأمین کالاهای اساسی قرار بگیریم و بار دیگر این اطمینان را به مردم می‌دهم که در تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی هیچ مشکلی نداریم.