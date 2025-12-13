به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در جریان بازدید از اسکله‌های تخلیه و بارگیری بندر امام خمینی (ره) با قدردانی از نظارت مستقیم وزیر جهاد کشاورزی بر روند تخلیه کالاها اظهار کرد: خوشبختانه سرعت تخلیه کالاهای اساسی از کشتی‌ها و انبارهای این بندر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد، تصریح کرد: عملیات تخلیه و حمل کالاها با روالی پرشتاب و منظم در حال انجام است و این روند مثبت ادامه خواهد داشت.

استاندار خوزستان خطاب به مردم استان و کشور افزود: باید به مردم اطمینان بدهیم که هیچ نگرانی از بابت کمبود کالاهای اساسی وجود ندارد و وضعیت تأمین این کالاها از ثبات لازم برخوردار است.