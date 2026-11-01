به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام چندجانبه کشتی آزاد بزرگسالان یادواره شهید علی بازگیر با حضور تیم‌هایی از استان‌های مختلف کشور روز یکشنبه به میزبانی خرم‌آباد برگزار شد و در پایان، تیم الف کشتی آزاد بزرگسالان خرم‌آباد با پیروزی مقابل کرمانشاه عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از کردستان، اراک، کرمانشاه، هرسین و دو تیم الف و ب خرم‌آباد برگزار شد و کشتی‌گیران در دیدارهای مختلف برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند.

پیروزی خرم‌آباد الف در فینال با نتیجه ۶ بر ۴

در دیدار پایانی این مسابقات، تیم الف خرم‌آباد به مصاف تیم کرمانشاه رفت و در رقابتی نزدیک و حساس موفق شد با نتیجه ۶ بر ۴ حریف خود را شکست دهد و بر سکوی نخست رقابت‌ها بایستد.

همچنین در دیدار رده‌بندی، تیم اراک با غلبه بر تیم ب خرم‌آباد، عنوان سوم این دوره از مسابقات را کسب کرد.

یکی از ویژگی‌های مهم این رقابت‌ها، سطح فنی بالای دیدارها و نزدیک بودن رقابت تیم‌ها بود؛ به‌گونه‌ای که مسابقات با حساسیت و تلاش قابل توجه کشتی‌گیران دنبال شد.

تجلیل از خانواده شهید علی بازگیر

از دیگر بخش‌های ارزشمند این رویداد ورزشی، تجلیل از خانواده معزز شهید علی بازگیر بود که در جریان برگزاری مسابقات و با هدف پاسداشت مقام والای شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره این شهید گرانقدر انجام شد.

این مسابقات با همکاری هیئت کشتی استان لرستان، هیئت کشتی کارگران استان لرستان و هیئت کشتی شهرستان خرم‌آباد برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، هیئت کشتی شهرستان خرم‌آباد ضمن قدردانی از حضور و تلاش تمامی کشتی‌گیران، مربیان، داوران، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران برگزاری مسابقات، از همکاری و همراهی مجموعه‌های برگزارکننده و خانواده محترم شهید علی بازگیر نیز قدردانی کرد.