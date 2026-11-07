به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، اگرچه بسیاری از افراد برای تقویت سیستم ایمنی خود به سراغ مکمل‌های غذایی مانند ویتامین C یا زینک می‌روند، اما تمام مواد مغذی مورد نیاز برای تقویت ایمنی بدن را می‌توان به راحتی در میوه و سبزیجات پیدا کرد.

«کولت میکو»، متخصص تغذیه، می‌گوید: «داشتن یک رژیم غذایی متعادل و سرشار از انواع میوه‌ها و سبزیجات، گامی مهم در جهت تقویت سیستم ایمنی است. دلیل این امر آن است که میوه‌ها و سبزیجات بسیاری از معیارهای یک ماده غذایی تقویت‌کننده ایمنی را دارا هستند.»

میکو توضیح می‌دهد: «یک ماده غذایی تقویت‌کننده سیستم ایمنی، هم به تأمین آب بدن کمک می‌کند و هم سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی و فیتوکمیکال‌ها (ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان) است.»

میوه‌ها و سبزیجات به طور طبیعی سرشار از مواد مغذی متنوعی هستند که از سیستم ایمنی پشتیبانی کرده و به بدن در مبارزه با باکتری‌ها و ویروس‌های بیماری‌زا کمک می‌کنند. در ادامه، به معرفی برخی از بهترین میوه‌ها و سبزیجات برای تقویت سیستم ایمنی می‌پردازیم؛ انتخاب‌هایی که به دلیل داشتن مواد مغذی قدرتمند، گزینه‌هایی عالی برای مصرف در تمام طول سال محسوب می‌شوند.

1. فلفل دلمه‌ای قرمز

میکو می‌گوید: «فلفل دلمه‌ای‌های قرمز منبعی عالی برای ویتامین‌های C و E هستند. تنها نصف پیمانه فلفل دلمه‌ای قرمز خردشده، بیش از ۱۰۰ درصد مقدار توصیه شده روزانه ویتامین C را تأمین می‌کند.» این فلفل‌های کمی شیرین، همچنین سرشار از آب، فیبر و ترکیبات گیاهی هستند.

2. کلم بروکلی

این سبزی چلیپایی (از خانواده کلم‌ها)، به لطف داشتن فیبر محلول و ویتامین‌های A، B6 و C، به خودی خود یک بمب تقویت‌کننده سیستم ایمنی است.

3. گریپ‌فروت

اگرچه تمام مرکبات شایسته آن هستند که در فهرست مواد غذایی تقویت‌کننده سیستم ایمنی جای بگیرند، اما گریپ‌فروت در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. یک گریپ فروت حاوی بیش از 100 درصد نیاز روزانه، به علاوه فیبر محلول، آب و ویتامین A است.

4. اسفناج

میکو می گوید: «اسفناج منبع غنی آنتی اکسیدان ها (به ویژه ویتامین های A، C و E) است. همچنین منبع آهن است. این مواد مغذی همراه با فیبر و ترکیبات گیاهی موجود در اسفناج، آن را برای کسانی که به دنبال تقویت سیستم ایمنی خود هستند، انتخابی عالی می کند.

5. شاه توت

مانند مرکبات، همه انواع توت ها میوه های استثنایی تقویت کننده سیستم ایمنی هستند، اما زمان آن رسیده است که شاه توت نادیده گرفته شده را مورد توجه قرار دهیم. در حالی که این توت تیره سرشار از آب، ویتامین C و ترکیبات گیاهی است، محتوای فیبر آن واقعاً آن را متمایز می کند.

6. آووکادو

آووکادو به عنوان یک منبع عالی از ترکیبات گیاهی و ویتامین های C و E، مطمئناً یک تقویت کننده سیستم ایمنی است. قدرت پری بیوتیک آن هم برای سیستم ایمنی و هم برای سلامت روده مفید است.

7. زنجبیل

میکو توضیح می دهد: «ریشه زنجبیل حاوی انواع آنتی اکسیدان ها است که به کاهش التهاب کمک می کند و دارای خواص ضد میکروبی و آنتی بیوتیکی طبیعی برای کمک به جلوگیری از عفونت است.»

8. کیوی

کیوی یک مکمل عالی برای رژیم سلامت سیستم ایمنی است زیرا سرشار از فیبر، ترکیبات گیاهی، آب و ویتامین های C و E است.

9. سیر

سیر به عنوان یک منبع قوی از مواد مغذی گیاهی، این فهرست از میوه‌ها و سبزیجات تقویت‌کننده سیستم ایمنی را نیز در اختیار دارد. اما نحوه مصرف سیر در واقع برای بهره مندی از فواید کامل بسیار مهم است. میکو می‌گوید: «سیر له شده، جویده شده یا ریز خرد شده، یک جزء شیمیایی به نام آلیسین آزاد می‌کند که تولید گلبول‌های سفید خون را افزایش می‌دهد و سیستم ایمنی را برای مبارزه با عفونت مجهزتر می‌کند.»

وی می افزاید: «مصرف منظم سیر باعث کاهش طول مدت علائم سرماخوردگی و کاهش خطر ابتلا به بیماری می‌شود.»

خوردن طیف گسترده ای از غذاهای سالم، از جمله این میوه ها و سبزیجات عالی، یک عامل کلیدی برای کمک به بدن در پیشگیری و مبارزه با بیماری است. با این حال، میکو به ما یادآوری می کند که هیچ میوه جادویی یا عادتی به تنهایی عمل نمی کند. او می‌گوید: «در حالی که تغذیه جزء مهمی برای بهینه‌سازی عملکرد سیستم ایمنی است، تنها یک تکه از پازل است. عوامل سبک زندگی مانند خواب کافی، مدیریت استرس، فعالیت بدنی منظم و عدم الکل نیز نقش کلیدی دارند.»