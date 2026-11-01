به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله نوروزی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبانماه) در تذکری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی، نسبت به طولانی شدن روند ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها انتقاد کرد.
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس با بیان اینکه موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از مجلس یازدهم تاکنون در حال پیگیری است، اظهار کرد: در دوره فعلی مجلس نیز جلساتی با حضور نیکزاد، نایبرئیس مجلس، در این زمینه برگزار شده و رئیس مجلس نیز دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده است. همچنین در کمیسیون اجتماعی مجلس، نشستهایی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات برگزار شده است.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنان، خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به این موضوع شد.
نوروزی در ادامه خطاب به نیکزاد، گفت: انتظار داریم با پیگیری و همت شما و رئیس مجلس، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به امضای ۱۳۷ نفر از نمایندگان مجلس نیز رسیده است، هرچه سریعتر در صحن علنی مطرح شود تا بتوانیم دغدغهها و مطالبات نیروهای شرکتی در سراسر کشور را برطرف کنیم؛ نیروهایی که چشمانتظار اقدام مجلس در این زمینه هستند.
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس در تذکری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی، نسبت به طولانی شدن روند ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله نوروزی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبانماه) در تذکری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی، نسبت به طولانی شدن روند ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها انتقاد کرد.
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