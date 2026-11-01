به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه) در تذکری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی، نسبت به طولانی شدن روند ساماندهی و تبدیل وضعیت این نیروها انتقاد کرد.



نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس با بیان اینکه موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی از مجلس یازدهم تاکنون در حال پیگیری است، اظهار کرد: در دوره فعلی مجلس نیز جلساتی با حضور نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در این زمینه برگزار شده و رئیس مجلس نیز دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده است. همچنین در کمیسیون اجتماعی مجلس، نشست‌هایی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات برگزار شده است.



وی با تأکید بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت آنان، خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به این موضوع شد.



نوروزی در ادامه خطاب به نیکزاد، گفت: انتظار داریم با پیگیری و همت شما و رئیس مجلس، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به امضای ۱۳۷ نفر از نمایندگان مجلس نیز رسیده است، هرچه سریع‌تر در صحن علنی مطرح شود تا بتوانیم دغدغه‌ها و مطالبات نیروهای شرکتی در سراسر کشور را برطرف کنیم؛ نیروهایی که چشم‌انتظار اقدام مجلس در این زمینه هستند.