دستگیری زن فالگیر و رمال در عجب شیر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر کربلایی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر اینکه یک نفر خانم غیربومی با ترفند رمالی، فالگیری و خرافه‌گویی با فریب شهروندان اقدام به کلاهبرداری و کف‌زنی روزانه می‌نماید، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری مرکزی شهرستان با اشراف اطلاعاتی متهمه را حین انجام فالگیری و کلاهبرداری در سطح شهرستان شناسایی و به همراه آلات و ادوات فالگیری دستگیر کردند.

سرهنگ کربلایی تصریح کرد: متهمه در تحقیقات پلیسی تاکنون به ۴ فقره کلاهبرداری و سرقت طلاجات از شهروندان با وعده بخت‌گشایی و گره‌گشایی از مشکلات خانوادگی اعتراف و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی عجب‌شیر در پایان با بیان اینکه افراد رمال و فالگیر هیچ کمکی برای رفع مشکلات، بیماری‌ها و گرفتاری‌های خانواده‌ها نکرده و هدف آن‌ها تنها کسب درآمد و فریب بوده، از شهروندان خواست از پرداخت وجه، امانت دادن طلاجات و ارائه اطلاعات شخصی و اعتماد به وعده‌های غیرواقعی خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را با شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.