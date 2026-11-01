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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

برگزاری رزمایش تداوم کارکرد نانوایی‌ها با سوخت جایگزین همزمان با کشور

برگزاری رزمایش تداوم کارکرد نانوایی‌ها با سوخت جایگزین همزمان با کشور

کرج- رزمایش تداوم کارکرد نانوایی‌ها با استفاده از سوخت دوم یا جایگزین، روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵، همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر رزمایش تداوم کارکرد نانوایی‌ها با استفاده از سوخت دوم یا جایگزین، روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵، همزمان با سراسر کشور و در چارچوب برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل، با حضور حیدری، جانشین قرارگاه شیمیایی سازمان پدافند غیرعامل کشور، مدیرکل پدافند غیرعامل، مدیرکل غله، نمایندگان امور اصناف و اتحادیه نانوایان برگزار شد.

این رزمایش با هدف افزایش آمادگی نانوایی‌ها در شرایط اضطراری، سنجش توان عملیاتی در استفاده از سوخت جایگزین و تضمین تداوم پخت و توزیع نان در زمان بروز اختلال در تأمین سوخت اصلی اجرا شد.

تقویت تاب‌آوری نانوایی‌ها، ارتقای امنیت غذایی و اطمینان از استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان در شرایط بحرانی، از مهم‌ترین اهداف این رزمایش در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعامل است

کد مطلب 6996594

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