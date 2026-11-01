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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

۳۹ پروژه پدافندی راهداری گلستان با اعتبار ۴۳۳ میلیارد تومان افتتاح شد

۳۹ پروژه پدافندی راهداری گلستان با اعتبار ۴۳۳ میلیارد تومان افتتاح شد

گرگان-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان گفت: همزمان با هفته پدافند غیرعامل ۳۹ پروژه پدافندی در استان با اعتبار ۴۳۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی در حاشیه آیین بهره‌برداری نمادین از این پروژه‌ها در محور روستایی کلاجان سادات شهرستان گرگان اظهار کرد: از مجموع طرح‌های افتتاح‌شده، ۱۹ پروژه در حوزه نگهداری و ایمن‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای و ۲۰ پروژه نیز در بخش احداث راه‌های روستایی اجرا شده است.

وی افزود: در بخش نگهداری ابنیه فنی و ارتقای ایمنی راه‌ها، ۶ پروژه ساماندهی تقاطع‌ها و تعریض محورها، ۲ پروژه اصلاح و ایمن‌سازی دوربرگردان‌ها و ۱۱ پروژه بهسازی و بازسازی پل‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۴۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

مصدقی ادامه داد: همچنین ۲۰ پروژه احداث راه‌های روستایی با اعتباری معادل ۱۹۰ میلیارد تومان در چارچوب الزامات پدافند غیرعامل اجرا و تکمیل شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به موقعیت ارتباطی استان در مسیر ترانزیتی غرب به شرق کشور گفت: قرار گرفتن گلستان در مسیر تردد زائران حرم مطهر امام رضا(ع) و حجم ترافیک عبوری، ضرورت آماده‌سازی مسیرهای جایگزین و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت تردد در شرایط اضطراری را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه حوادث طبیعی و انسان‌ساخت از جمله تصادفات جاده‌ای می‌تواند جریان ترافیک در محورهای استان را مختل کند، اظهار کرد: توجه به الزامات پدافند غیرعامل در اجرای طرح‌های عمرانی، نقش مهمی در افزایش ایمنی، تاب‌آوری زیرساخت‌ها و استمرار تردد در زمان بروز بحران دارد.

مصدقی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، رعایت ملاحظات پدافندی در مراحل طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های راهداری به‌عنوان یکی از اولویت‌های این اداره‌کل دنبال می‌شود.

کد مطلب 6996612

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