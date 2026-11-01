به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح اقدامات این اداره اظهار کرد: با توجه به فرسودگی و عمر بالای رویه راه‌های مواصلاتی دشتستان، برنامه‌ریزی مدونی برای بهسازی و ارتقای ایمنی محورها در دستور کار قرار گرفته است که در همین راستا، پروژه لکه گیری و بهسازی اتوبان برازجان به گناوه با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان اجرایی شده است.

وی افزود: در قالب این پروژه، کلیه نقاط حادثه‌خیز از جمله نشست‌ها، ترک‌خوردگی‌ها و آسیب‌های جاده‌ای این محور کلیدی اصلاح و ترمیم می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان دشتستان با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های فعال تصریح کرد: در زمان حاضر، عملیات اجرایی در محدوده حدفاصل روستای «محمدجمالی تا روستای خلیفه ای» در این اتوبان در حال انجام است.

حیدری خاطرنشان کرد: پیش از این نیز محدوده ارتباطی «بویری به شبانکاره » در این محور لکه‌گیری و بهسازی شد که نقش مؤثری در تسهیل تردد و افزایش ضریب ایمنی رانندگان و مسافران به همراه داشته است.