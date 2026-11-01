ریزش کوه مسیر کاکلستان به بزنوید را مسدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اداوی با اشاره به بارش‌های شدید اخیر در بخش ذلقی اظهار داشت: در پی بارندگی‌های شدید در برخی مناطق این بخش، بخشی از کوه ریزش کرده و محور روستایی حدفاصل کاکلستان به بزنوید مسدود شده است.

وی با تأکید بر مخاطرات تردد در مسیر آسیب‌دیده افزود: با توجه به شرایط ایجادشده و خطرات احتمالی، رانندگان تا اطلاع بعدی از تردد در محور کاکلستان به بزنوید خودداری کرده و برای عبور و مرور از مسیر جایگزین آبشار استفاده کنند.

هشدار درباره تردد در مسیر جایگزین آبشار

فرماندار ویژه الیگودرز با اشاره به شرایط مسیر جایگزین تصریح کرد: با توجه به حذف بهمن‌گیرها در محور آبشار، رانندگان باید هنگام تردد در این مسیر احتیاط لازم را داشته باشند و با رعایت نکات ایمنی حرکت کنند.

اداوی همچنین از آغاز عملیات بازگشایی محور مسدودشده خبر داد و گفت: بخشداری و عوامل راهداری اقدامات لازم برای بازگشایی مسیر را آغاز کرده‌اند و پیگیری‌ها برای رفع انسداد این محور در جریان است.

آماده‌باش دستگاه‌های خدمات‌رسان در پی بارش شدید باران

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان الیگودرز در ادامه با اشاره به آغاز بارش شدید باران در این شهرستان اظهار داشت: دستگاه‌های خدمات‌رسان در آمادگی قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به ارائه خدمات، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی رانندگان و شهروندان، خواستار توجه به شرایط جوی و خودداری از تردد در مسیرهای پرخطر شد.

بر اساس این گزارش، در پی ریزش کوه ناشی از بارش شدید باران، محور روستایی کاکلستان به بزنوید تا زمان بازگشایی مسدود است و مسیر آبشار به‌عنوان راه جایگزین برای تردد اعلام شده است.