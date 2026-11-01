به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا شریفی، مدیرکل دفتر امور راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از اجرای عملیات روکش آسفالت ۲ هزار و ۸۱۷ کیلومتر از راه‌های روستایی و یک‌هزار و ۸۸۲ کیلومتر از محورهای فرعی کشور طی هفت ماهه سال جاری خبر داد.

وی اظهار کرد: به‌منظور ارتقای کیفیت تردد و افزایش ضریب ایمنی سفرها در راه‌های فرعی و روستایی، طی هفت ماه سپری‌شده از سال جاری، عملیات روکش آسفالت ۲ هزار و ۸۱۷ کیلومتر از راه‌های روستایی و یک‌هزار و ۸۸۲ کیلومتر از محورهای فرعی به اجرا درآمده است.

وی افزود: در راستای تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای در این مناطق، عملیات زیرسازی مسیرهای روستایی به طول ۳ هزار و ۴۱۵ کیلومتر و آسفالت بیش از یک‌هزار و ۹۵۰ کیلومتر از این محورها نیز اجرایی شده است.

مدیرکل دفتر امور راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تحکیم سازه‌های عبوری در مسیرهای فرعی و روستایی، ادامه داد: احداث ۲ هزار و ۱۸۳ دستگاه ابنیه فنی در سطح این راه‌ها از دیگر اقدامات محوری به‌منظور افزایش استحکام و ارتقای ایمنی زیرساخت‌های جاده‌ای بوده است.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، شریفی با تشریح گستره شبکه راه‌های محلی کشور، گفت: راه‌های روستایی کشور با طول ۲۰۳ هزار و ۲۴۸ کیلومتر، شامل مسیرهای آسفالته، شوسه و خاکی، و راه‌های فرعی به طول ۳۸ هزار و ۹۹۵ کیلومتر، بخش قابل‌توجهی از شبکه دسترسی جاده‌ای کشور را تشکیل می‌دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سالانه با تدوین هدف‌گذاری‌های دقیق عملیاتی، اجرای پروژه‌های بهسازی، نگهداری و ارتقای ایمنی راه‌ها را با محوریت تحقق عدالت در توزیع خدمات، تسهیل تردد روزمره و صیانت از سلامت کاربران جاده‌ای در دستور کار قرار می‌دهد.