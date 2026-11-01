انسجام ملی و حمایت قاطع از نیروهای مسلح، دولت و دیپلماسی

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری عصر یکشنبه در جلسه‌ای با حضور جمعی از مدیران فرهنگی و دستگاه‌های متولی، با قدردانی صمیمانه از حضور پرشور، خودجوش و بصیر مردم شریف اردبیل در تجمعات شبانه دفاع از انقلاب اسلامی، بر ضرورت حفظ وحدت همه‌جانبه، حمایت قاطع از نیروهای مسلح مقتدر، پشتیبانی از دستگاه دیپلماسی و خدمات شبانه‌روزی دولت تأکید کرد و گفت که تریبون این اجتماعات نباید به فضایی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی، دوقطبی‌سازی و تخریب نهادهای نظام تبدیل شود.

پرهیز از دوقطبی‌سازی در تجمعات مردمی

فرماندار اردبیل با اشاره به اجرای طرح موفق محله‌محوری در شهرستان اردبیل و پایش مستمر خدمات‌رسانی به محلات مختلف، حضور خودجوش مردم در تجمعات دفاع از انقلاب اسلامی را ستود و اظهار داشت: «مردم بصیر و ولایت‌مدار ما همواره در تمامی صحنه‌های سرنوشت‌ساز پای کار بوده‌اند و با حضور هوشمندانه خود، نظام اسلامی را از گرداب‌های گوناگون عبور داده‌اند. امروز نیز دولت با تمام توان و شخص رئیس‌جمهور محترم با عزم راسخ، به صورت شبانه‌روزی برای حل مشکلات معیشتی، رفاهی، تأمین نیازهای کشور و مدیریت شرایط ویژه در حال تلاش و خدمت‌رسانی است که این تلاش‌های خستگی‌ناپذیر شایسته قدردانی است.»

وی با یادآوری شرایط خطیر و جنگی کشور و تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب، اهداف اصلی تجمعات مردمی را تقویت اتحاد، همبستگی و انسجام ملی دانست و تصریح کرد: «در شرایطی که کشور در مواجهه با توطئه‌های پیچیده دشمنان قرار دارد، بزرگ‌ترین رسالت ما تقویت انسجام داخلی، حمایت قاطع از نیروهای مسلح اقتدارآفرین و پشتیبانی همه‌جانبه از دستگاه دیپلماسی کشور است.»

قلندری با اشاره به جایگاه اقتدارآفرین نیروهای مسلح افزود: «امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی مثال‌زدنی و اقتدار کامل از امنیت و منافع ملی کشور دفاع می‌کنند و در کنار آن‌ها، دستگاه دیپلماسی نیز با تلاش مستمر و فعال، از منافع ایران در عرصه بین‌المللی صیانت می‌نماید. حمایت مردم از این دو بازوی مهم اقتدار ملی، پشتوانه‌ای ارزشمند و حیاتی برای عبور موفق از شرایط حساس و مقابله با تهدیدها است.»

فرماندار اردبیل با تأکید بر مراقبت از ماهیت تجمعات مردمی، تأکید کرد: «باید توجه داشت که محور اصلی و بنیادین این برنامه‌ها، تقویت وحدت ملی، حمایت از منافع کشور و قدردانی از حضور آگاهانه مردم است. ضروری است از هرگونه دوگانه‌سازی، ایجاد شکاف و دوقطبی‌سازی در میان اقشار مختلف جامعه به‌شدت پرهیز شود.»

وی خاطرنشان کرد: «تریبون این تجمعات به هیچ وجه محل طرح اختلافات سیاسی، جناحی و مسائل تفرقه‌انگیز نیست؛ بلکه باید صرفاً در راستای هم‌افزایی، پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی، کمک به دولت در خدمت‌رسانی بهینه و پشتیبانی همه‌جانبه از اقتدار نظام به کار گرفته شده و زمینه‌ساز انسجام، آرامش، امید و همدلی میان آحاد جامعه باشد.»

قلندری با تأکید بر اینکه دشمنان این مرز و بوم همواره به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور هستند، تصریح کرد: «مسئولیت خطیر همگی ما این است که با مدیریت صحیح و اصولی برنامه‌ها، پیام وحدت، اقتدار و همبستگی ملت ایران را به نمایش بگذاریم. امیدواریم با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها، نهادها، تشکل‌ها و اقشار مختلف مردم، تجمعاتی منظم، باشکوه و در شأن مردم انقلابی اردبیل برگزار شده و بیش از پیش، اتحاد و پشتیبانی ملت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و دولت خدمتگزار متجلی گردد.»

در ادامه این جلسه، مدیران فرهنگی و دستگاه‌های متولی نیز گزارش‌های تفصیلی از روند اجرای طرح محله‌محوری، رصد دقیق مطالبات مردمی و برنامه‌های فرهنگی شهرستان ارائه کرده و بر لزوم هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر جهت تحقق کامل اهداف ابلاغی تأکید نمودند.