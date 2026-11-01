ملکی: یک کیلو و ۱۳۵ گرم هروئین در باک پژو ۴۰۵ کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس سرهنگ احمد ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر حمل و انتقال مواد مخدر صنعتی از خراسان شمالی گلستان به مقصد بجنورد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت و مأموران پس از هماهنگی قضایی و اعزام سه اکیپ به محور مواصلاتی آشخانه به بجنورد، خودروی موردنظر را شناسایی و در مقابل پلیس راه امین‌الله متوقف کردند.

وی با بیان اینکه پس از انتقال خودرو و راننده به مقر پلیس و انجام بازرسی تکمیلی، یک کیلو و ۱۳۵ گرم هروئین که به‌صورت حرفه‌ای در سه قوطی داخل باک سوخت جاساز شده بود، کشف و ضبط شد، افزود: در این رابطه راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی به دادسرا معرفی شد.