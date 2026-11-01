  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹

ملکی: یک کیلو و ۱۳۵ گرم هروئین در باک پژو ۴۰۵ کشف شد

ملکی: یک کیلو و ۱۳۵ گرم هروئین در باک پژو ۴۰۵ کشف شد

بجنورد- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی از کشف یک کیلو و ۱۳۵ گرم هروئین جاسازشده در باک سوخت یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور آشخانه به بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس سرهنگ احمد ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر حمل و انتقال مواد مخدر صنعتی از خراسان شمالی گلستان به مقصد بجنورد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت و مأموران پس از هماهنگی قضایی و اعزام سه اکیپ به محور مواصلاتی آشخانه به بجنورد، خودروی موردنظر را شناسایی و در مقابل پلیس راه امین‌الله متوقف کردند.

وی با بیان اینکه پس از انتقال خودرو و راننده به مقر پلیس و انجام بازرسی تکمیلی، یک کیلو و ۱۳۵ گرم هروئین که به‌صورت حرفه‌ای در سه قوطی داخل باک سوخت جاساز شده بود، کشف و ضبط شد، افزود: در این رابطه راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی به دادسرا معرفی شد.

کد مطلب 6996850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها