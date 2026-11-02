به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ‌ پلیس، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر برگزاری تمرینات مختلط در یک باشگاه ورزشی، مأموران نظارت بر اماکن عمومی اسفراین بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم و هماهنگی قضائی، این واحد صنفی را به دلیل تخلف از ضوابط مربوطه پلمب کردند.

قائمی‌نژاد با بیان اینکه برای متصدی باشگاه پرونده تشکیل شده است، تصریح کرد: متصدی این واحد صنفی برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی اسفراین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.