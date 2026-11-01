حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت رسیدگی به روستاها اظهار کرد: روستاها کانون تولید و معیشت هستند و رسیدگی به زیرساخت‌های آن‌ها نه‌تنها کیفیت زندگی ساکنان را ارتقا می‌دهد، بلکه مانع مهاجرت و به تقویت اقتصاد محلی کمک می‌کند؛ به همین دلیل بنیاد مسکن اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها را در اولویت قرار داده است.

وی با اشاره به خدمات‌رسانی به روستای گلان افزود: همزمان با ایام اربعین و در اوج شلوغی مسیر، خدمات‌رسانی به این روستا انجام شد و بخش عمده معابر آن آسفالت شد.

محبی تصریح کرد: جدول‌گذاری روستا بالای ۹۰ درصد انجام شده و در بخشی از پروژه نیز ۶۵ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم؛ باقی‌مانده کار بیشتر ترمیم و بازسازی است که به محض دریافت تخصیص اعتبار اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات آب، فاضلاب و مخابرات روستا، هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان انجام می‌شود تا پس از حفاری، مسیرها به حالت اولیه بازگردانده شوند.

نماینده بنیاد مسکن استان ایلام در پایان تأکید کرد: این اداره تمام توان و امکانات خود را برای حل مشکلات روستاها بسیج کرده و با همکاری شوراها و دهیاری‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی را تا رفع کامل نیازهای ساکنان ادامه خواهد داد.