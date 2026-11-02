به گزارش خبرگزاری مهر، «کیم جونگ سیک»، معاون رئیس بخش کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی اعلام کرد: رزمایش فرماندهی و ستادی «آیرون میس» که با مشارکت آمریکا و کره جنوبی برگزار شده، با هدف تمرین استفاده از سلاح‌های هسته‌ای علیه کره شمالی انجام شده است.

وی در بیانیه‌ای با انتقاد از این رزمایش گفت: این تمرین نظامی که نام رمزی تهاجمی دارد، نشان‌دهنده تداوم عزم آمریکا برای خفه کردن کره شمالی با استفاده از تسلیحات هسته‌ای است و سطح این تهدیدها روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

این مقام کره شمالی همچنین تأکید کرد که برگزاری چنین رزمایش‌هایی بیانگر تداوم رویکرد خصمانه واشنگتن علیه پیونگ‌یانگ است.