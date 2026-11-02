پرویز ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فراهم کردن فرصت ادامه تحصیل برای افراد زیرپوشش و کاهش موانع اقتصادی پیش روی آنان، از جمله برنامه‌های حمایتی بهزیستی است که در استان کردستان نیز ۵۴۱ دانشجو را شامل می‌شود.

وی بیان کرد: دانشجویان مشمول این حمایت‌ها در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی مشغول تحصیل هستند و متناسب با ضوابط تعیین‌شده از مشوق‌های آموزشی بهره می‌گیرند.

وی پرداخت شهریه دانشگاهی را یکی از محورهای این برنامه حمایتی برشمرد و افزود: تأمین بخشی از هزینه‌های آموزش عالی می‌تواند از فشار مالی بر خانواده‌ها بکاهد و مانع از آن شود که مشکلات اقتصادی، مسیر تحصیل و پیشرفت علمی دانشجویان را با دشواری مواجه کند.

ساعدی با بیان اینکه حمایت از دانشجویان در کنار سایر برنامه‌های توانمندسازی دنبال می‌شود، عنوان کرد: برخورداری از فرصت‌های آموزشی و امکان کسب مهارت و تخصص، نقش مؤثری در افزایش ظرفیت‌های فردی و فراهم شدن زمینه استقلال و حضور مؤثرتر افراد در جامعه دارد.

معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی کردستان در پایان درباره ترکیب جمعیتی دانشجویان مشمول این طرح گفت: از کل دانشجویان بهره‌مند از حمایت‌های تحصیلی، ۳۶۴ نفر در گروه توانبخشی و ۱۷۷ نفر در حوزه امور اجتماعی قرار دارند.