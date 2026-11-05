به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۹ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح پنجشنبه چهاردهم آبان ماه با میانگین ۱۲۸ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۱۸۴، احمدآباد ۱۵۳، استانداری اصفهان ۱۶۱، میدان انقلاب ۱۵۹، خیابان پروین اعتصامی ۱۶۴، خیابان‌های کاوه و زینبیه ۱۵۶ و خیابان فرشادی ۱۷۰ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه ولدان با عدد ۱۴۵، محور شرق اصفهان ۱۳۴، دانشگاه صنعتی ۱۰۷، سپاهان‌شهر ۱۰۹ و کردآباد ۱۴۴ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۷۹، علوم پزشکی اصفهان ۶۴، رهنان ۸۵، فیض ۹۶ و شهرک منتظری ۷۱ AQI در وضعیت قابل قبول و در میرزا طاهر با عدد ۴۶ AQI پاک است‌.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.