نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مانور عملیاتی آزمایش آژیر هشدار امروز ساعت ۱۱ صبح با مشارکت مجموعه پدافند شهید هادی‌پور در جزیره خارگ اجرا خواهد شد.

وی افزود: این مانور در چارچوب برنامه‌های ارزیابی آمادگی عملیاتی و با هدف بررسی عملکرد سامانه‌های هشدار و اطمینان از صحت عملکرد تجهیزات مربوطه برگزار می‌شود.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به اهمیت آمادگی در شرایط اضطراری تصریح کرد: اجرای چنین مانورهایی نقش مؤثری در ارزیابی زیرساخت‌های هشداردهنده و افزایش آمادگی مجموعه‌های مسئول برای مواجهه با شرایط احتمالی دارد.

حسین‌پور تأکید کرد: آزمایش آژیر در قالب این مانور عملیاتی انجام می‌شود و شهروندان در زمان اجرای آن، موضوع را در چارچوب برنامه اعلام‌شده ارزیابی کنند.