احسان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پاکسازی حوزه آبریز سد ایلام به‌عنوان تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد آب شرب شهرهای ایلام، ملکشاهی و روستاهای مجاور، و همچنین ایمن‌سازی بالادست شهر در مناطقی نظیر دره ارغوان، انتهای بلوار نماز و پیچ آشوری از طریق لایروبی و احداث بندهای گابیونی با موفقیت انجام گرفته است.

وی با اشاره به نارضایتی به‌حق شهروندان از آبگرفتگی معابر در نخستین بارش پاییزی، نوک پیکان انتقادات را به سمت شورای شهر و شهرداری ایلام نشانه رفت و تصریح کرد: دولت در طول نزدیک به ۱۸ ماه گذشته بیش از یک‌هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار شهرداری قرار داده است.

فرماندار ایلام با اعلام هشدار صریح درباره وضعیت زیرساختی سیل‌بند مرکزی این شهر افزود: سیل‌بند مرکزی ایلام با طول ۴۲ کیلومتر به دلیل قدمت بالا هم‌اکنون در سه مقطع حیاتی شامل بلوار سیدالشهدا تا طالقانی، طالقانی تا آیت‌الله حیدری و محدوده ۲۴ متری ولیعصر تا میدان آزادی در شرایطی فوق‌العاده حساس و پرخطر قرار دارد و با تداوم بارش‌های شدید فصلی، احتمال تخریب و ریزش آن جدی است.

اکبری در پایان با تأکید بر لزوم نظارت میدانی پارلمان شهری بر عملکرد شهرداری خاطرنشان کرد: به شورای شهر پیشنهاد مشخص داده‌ایم که پهنه شهر ایلام را به ۷ منطقه نظارتی تقسیم کنند تا هر یک از اعضای شورا به صورت مستقیم مسئولیت نظارت بر عملکرد نواحی شهرداری را بر عهده بگیرند و از تکرار حوادث ناخواسته جلوگیری شود.